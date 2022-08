Cuáles son los idiomas más útiles para viajar por el mundo

Cuando se pretende viajar al extranjero, la cuestión del idioma no debe olvidarse. Aunque el español es una lengua que se habla en varios países, en especial en el continente americano, no es suficiente para conocer todo el mundo. Si bien es cierto que actualmente se pueden encontrar recorridos turísticos en español en prácticamente todos los países, si lo que buscas es una experiencia única, viajar por la libre, por ejemplo, necesitas saber al menos una segunda lengua.

Así, la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los mejores idiomas para viajar? es un poco complicada si obviamos el inglés, ya que depende en gran medida de cuáles son tus intereses. O sea, hay lenguas que te servirán más en una región que en otra: Asia, Oriente Medio, Europa, África, etc. De cualquier modo, hemos reunido los idiomas más útiles para viajar, al menos desde una perspectiva muy general y que busca abarcar la mayor parte del mundo.

Idiomas más útiles para viajar por el mundo

Inglés

No cabe duda que el inglés es la lengua franca de este siglo. Es uno de los idiomas más hablados y más aprendidos, por lo cual es el mejor idioma para viajar. Saber inglés te otorga muchas garantías en la mayoría de los destinos, pero no en todos, ni en todos los casos. Hay países en los que por cuestiones históricas no les agrada mucho que les hables en inglés, aunque son pocos.

Español

Así es, nuestra lengua es una de las mejores para viajar por el mundo, ya que se habla en varios países, no sólo en América, también en Europa e incluso África. Hay quienes consideran el español como el segundo idioma más importante a nivel mundial. Las redes sociales y la música han ayudado a extender el idioma, por lo cual es muy útil.

Francés

El llamado “idioma del amor” también es muy útil para los viajeros, ya que debido a que Francia tuvo varias colonias por todo el mundo, en muchos países es una lengua oficial, o al menos cuenta con comunidades francoparlantes. Ya sea que estés por África o llegues a la India, el francés puede ayudarte bastante.

Árabe

Por número de hablantes, ocupa el segundo lugar. Si te interesa conocer países de cultura árabe, saber frases básicas te ayudará, no es necesario dominarlo por completo (es una lengua muy difícil), pero saber lo básico puede hacer que tu viaje sea más enriquecedor. Es lengua oficial en 22 países y cuenta con una comunidad muy grande en otros, en especial en aquellos países donde el Islam es la religión predominante.

Ruso

El ruso es en verdad útil para quienes quieran pasear y conocer los países que formaron parte de la Unión Soviética, que no son pocos. Se trata de una lengua franca en dicha región. Si aprendes el alfabeto, verás que no es tan difícil, y te servirá en varios países en donde el inglés no es muy querido.

Los anteriores idiomas son de los mejores para viajar. No obstante, hay otras lenguas que también son muy útiles, como el alemán, en especial si quieres moverte por Europa central, el portugués es otra lengua que puede ayudarte no sólo en Portugal y Brasil, también en otras zonas de África.

Recuerda que, si quieres viajar, no es necesario dominar a la perfección estos idiomas, disfruta de tu aprendizaje y la experiencia. Además, la mejor forma de conocer una nueva lengua, es conviviendo, así que aprovecha para aprender mientras viajas.