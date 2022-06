Cuándo empieza el descuento de estudiantes en los autobuses verano 2022

Ser estudiante en México tiene ciertas ventajas. En prácticamente todos los estados de la República Mexicana se puede acceder a descuento en el transporte público urbano, por ejemplo, así como ingresos gratis a museos, centros culturales u otros centros de recreación, basta con preguntar. Además, entre los descuentos que se destacan, se encuentran los de líneas de autobuses.

Desde hace muchos años se sabe ya que los estudiantes pueden acceder a un 50% de descuento en la compra de boletos de autobús a cualquier destino dentro del país. Cuando se está en la universidad, esto es una gran oferta, ya que muchos universitarios son foráneos y no tienen posibilidad de visitar a su familia seguido, no sólo por cuestión de tiempos, sino de precios.

Ahora que ya se acercan las vacaciones de verano, o que algunos ya las están disfrutando, es un buen momento para aprovechar este descuento. Hacemos hincapié justo en esto, porque si bien antes se podía acceder a un precio más bajo en el transporte en prácticamente cualquier temporada, desde hace unos años está restringido a únicamente la temporada vacacional.

A diferencia del descuento por INAPAM, sólo se puede acceder al descuento de estudiante en el autotransporte federal en vacaciones oficiales, acordes al calendario de la SEP. A partir de ello, podemos decir que hay un aproximado de tres fechas en el año: vacaciones de navidad/invierno, vacaciones de Semana Santa y Pascua; vacaciones de verano.

El descuento que se aplica a estudiantes es del 50%, o sea, la mitad de precio. Para hacerlo válido, se debe presentar en taquilla la credencial vigente o una constancia de la institución a la que se pertenece. Por otro lado, es importante tener en cuenta que cada viaje en autobús cuenta con un número limitado de boletos que puede vender con descuento.

Los estudiantes que pueden optar por este beneficio son los que pertenezcan a cualquier sistema de educación de la SEP, universidades nacionales tanto públicas como privadas, institutos, escuelas libres de derecho, comercio y homeopatía, bachilleratos y departamentos o direcciones de educación de las entidades federativas.

Ahora, según el calendario de la SEP 2022, las vacaciones de verano oficiales comienzan la última semana de julio y terminan en la última semana de agosto, por lo cual se podría acceder al descuento de estudiante en estas fechas.

Te recomendamos leer:

No obstante, es posible que quienes salgan de vacaciones antes, como los universitarios, puedan obtener reducción de precios, pero esto es más seguro que se consiga en ventas directas de taquillas, no por internet, ya que ciertas líneas de autotransportes no habilitan la compra en línea de boletos con descuento antes de las fechas ya mencionadas.