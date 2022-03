¿Cuántas casetas hay de Guadalajara a la CDMX y cuánto cuestan?

Aventurarte en el Bosque de Chapultepec . Los amantes de la naturaleza no pueden perderse la oportunidad de visitar el impresionante y gigantesco Bosque de Chapultepec, que cuenta con diferentes riquezas históricas. Además de tener una zona de área verde muy imponente, también cuenta con un museo, el Museo Nacional de Antropología, otra visitar imperdible, donde se alberga a la colección más importante de las piezas prehispánicas de México, incluyendo el Calendario Azteca o Piedra del Sol. En lo más alto del lugar también se encuentra el Museo Nacional de Historia o "Castillo de Chapultepec", lo que fuera el almacén, academia militar y residencia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota. En el lugar se exponen importantes piezas del pasado de México, un atractivo turístico que tienes que conocer y explorar cada uno de sus rincones.

Visitar Xochimilco . No hay duda que un buen atractivo turístico de la CDMX es Xochimilco, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, un paseo imperdible para conocer sus tradiciones, subirse a sus famosas y coloridas trajineras y probar de los platillos locales que enaltecen la gastronomía de la gran ciudad. En este atractivo turístico de la CDMX podrás disfrutar de un día increíble navegando por sus canales que están embellecidos con fauna y flora endémica, además, no debes dejar pasar la oportunidad para probar sus antojitos tradicionales, la música mexicana y tomar sus famosas bebidas como el pulque fresco.

Gilberto Coronel Periodista Web

