Cuántas horas de vuelo se hacen de México a Perú y cuánto cuesta un vuelo

Visitar Machu Picchu no es un viaje de un sólo día, sino alrededor de cuatro, pues es así como podrás conocer mucho más de sus rincones y disfrutar de cada uno de sus espacios. Es importante mencionar que se deben conseguir mucho antes sus entradas debido a la gran demanda que tiene, sobretodo en estos tiempos. Algunos de los viajeros que han visitado el lugar lo califican como el mejor momento de su vida. La página oficial de Machu Picchu en Internet ofrece reservas en el lugar, excursiones con guía especializados y tours guiados y privados.

Desde México hacia Perú viajando en avión se hacen 5 horas con 50 minutos, de acuerdo con información tomada de diferentes aerolíneas que tienen vuelos directos hacia dicho destino. La distancia desde la Ciudad de México hasta Perú es de 4,717 kilómetros. Algunos vuelos pueden ser de mayor tiempo por hacer escala en otros destinos, esto dependerá de la aerolínea que decidas escoger y si tiene o no vuelos hacia dicho destino.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.