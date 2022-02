¿Cuánto cuesta hospedarse en hoteles de Nueva York?

Si entre planes tienes viajar a Nueva York y no fallar en el intento, te contamos todo lo que debes saber sobre su hospedaje. La ciudad es el destino turístico favorito de los viajeros en los Estados Unidos, un lugar de tamaño descomunal que ofrece impresionantes actividades para gozar, según información de Google, experiencias únicas que no debes perderte al visitarlo.

A pesar de que Nueva York, la también conocida como la gran manzana tiene una alta demanda de hospedaje, que es lo único que mantiene preocupados a sus visitantes, cuenta con hoteles y zonas que tienen gran disponibilidad, por esto te contamos cuáles son los mejores lugares en los que podrás quedarte si viajas hacia la ciudad favorita de todos en Estados Unidos. Algunos hoteles tienen una tarifa por noche de entre 150 dólares y 200, es decir, poco más de $3,000 pesos mexicanos y los $4,000, aunque todo variará dependiendo del hotel que elijas y todos sus servicios y comodidades, así como las zonas, ya que algunas son de lujo, otras de gama media y algunos barrios que dan precios más bajos.

¿Cuánto cuesta hospedarse en Nueva York, Estados Unidos?

Tal y como anteriormente se comentó, el hospedaje en Nueva York, Estados Unidos, tiene un costo promedio de 150 dólares y 200, es decir, poco más de $3,000 pesos mexicanos y los $4,000, pero depende de la zona que elijas para quedarte, ya que por lo más bajo hay lugares como sus famosos hostales que cuestan hasta $30 dólares la noche, unos $600 MXN.

Hospedarse en Midtown, una de las zonas más destacadas de Nueva York, en donde se ubican los principales atractivos turísticos como el Times Square, el Empire State o los prestigiados teatros de Broadway. En el lugar se encuentran hoteles de lujo como el Times Square Edition (precios por noche: desde los $8,891); de gama media como el LUMA Hotel (precios por noche: desde los $7,203); y gama baja como el Hotel St. James (precios por noche: desde los $2,414).

El destino turístico favorito de los viajeros en Estados Unidos en Nueva York. Foto: Pexels

Hospedajes en el Upper West Side de Nueva York. El lugar ideal para la familia, una zona más tranquila de la gran manzana construida en el centro de Manhattan, a la orilla oeste, frente al río Hudson y lugares como Central Park y Riverside Park a su lado. En el lugar se encuentran hoteles de lujo como el Trump Internacional New York (precios por noche: desde los $9,170); de gama media como el Hotel Beacon (precios por noche: desde los $3,958); y gama baja como el Apartments Upper West Side.

Hospedajes en el Upper East Side de Nueva York. Una zona residencial de mucha clase en la que se encuentran las más importantes tiendas de lujo y restaurantes de alto rango; una de las zonas más exclusivas para hospedarse en la gran ciudad y una de las más caras también. A sus alrededores se encuentran lugares como la Milla de los Museos, el Museo Metropolitano y el Guggenheim. En este lugar se encuentran hoteles de lujo como el The Mark New York (precios por noche: desde los $21,427); de gama media como el Loews Regency New York Hotel (precios por noche: desde los $11,685); y gama baja como el Upper East Side Apartments.

Wall Street en Nueva York. El Distrito Financiero ubicado al sur de la isla y donde se ubica la famosa calle Wall Street, el Museo Nacional de la India Americana y el One World Trade Center. Una zona muy tranquila para hospedarse y una vibra muy neoyorkina. En este lugar se encuentran hoteles de lujo como el The Beekman (precios por noche: desde los $9,145); de gama media como el Artezen (precios por noche: desde los $3,619); y gama baja como el The Wall Street Inn (precios por noche: desde los $2,840).

Soho, la zona chic de Nueva York. Para los amantes de la moda, Soho es el lugar perfecto para hospedarse en la gran ciudad, es uno de los sitios más turísticos y tiene un aire bohemio y artístico, aunque es una zona con hospedajes bastante caros. En este lugar se encuentran hoteles de lujo como el Crosby Street Hotel (precios por noche: desde los $19,971); de gama media como el The Broome (precios por noche: desde los $10,542); y gama baja como el City rooms NYC (precios por noche: desde los $1,867).

Chelsea. El barrio más visitado de Nueva York es Chelsea, donde se goza de buenos conciertos de jazz, obras de Broadway y los mejores restaurantes a bajos precios. En este lugar se encuentran hoteles de lujo como el Kimpton Hotel Eventi (precios por noche: desde los $6,159); de gama media como el Walker Hotel Greenwich Village (precios por noche: desde los $7,966); y gama baja como el The Jane Hotel (precios por noche: desde los $1,441).

Si lo que anhelas es una experiencia única, sin duda, Nueva York es el lugar perfecto para conocer. Foto: Pexels

Brooklyn, el lugar perfecto para disfrutar de Nueva York y ahorrar dinero. El gran barrio de Brooklyn es el lugar perfecto para poder ahorrar en hospedaje en Nueva York; algunos de los atractivos turísticos que lo rodean son Brooklyn Heights, Prospect Park, el Museo de Arte de Brooklyn y Coney Island. En este lugar se encuentran hoteles de lujo como el 1 Hotel Brooklyn Bridge (precios por noche: desde los $8,389); de gama media como el New York Marriot at the Brooklyn Bridge (precios por noche: desde los $5,381); y gama baja como el Holiday Inn Brooklyn Downtown (precios por noche: desde los $2,682).

Queens, un lugar para conseguir alojamientos baratos en Nueva York. En este lugar se encuentran hoteles de lujo como el Boro (precios por noche: desde los $5,356); de gama media como el Holiday Inn Express Queensbury (precios por noche: desde los $2,233); y gama baja como hostales.

