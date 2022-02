¿Cuánto cuesta rentar un avión privado?

¡Y listo! Es así como se puede rentar un avión para un vuelo privado . Pero no sólo hay aviones para renta, existen otros vehículos aéreos que suelen ser mucho más baratos como aviones de hélice, jets de luz, jets súper ligeros, medianos, grandes y hasta VIP, claro que cada uno de estos varía en su precio de renta, pues todo depende de las comodidades que desees obtener durante un vuelo.

De acuerdo con información de Millennium Air, empresa que se dedica a la renta de jets privados, una de las ventajas de un vuelo privado es la rapidez con la que puedes tomarlo, ya que siempre existe la disponibilidad de renta y en cuestión de tan sólo dos horas se puede organizar un viaje ; la misma compañía brinda la ayuda necesaria para poder lograrlo y no tener dificultades.

La renta de un avión privado puede llegar a costar hasta 25 millones de dólares , es decir, alrededor de los 500 millones de pesos mexicanos. Realmente viajar de manera exclusiva no es una necesidad para personas comunes, pero las los famosos y figuras importantes del mundo lo es, ya que esto hace puedan pasar desapercibidos al viajar alrededor del mundo y evitar peligrar en espacios público.

Sin lugar a dudas, viajar en un avión privado es un lujo que no cualquiera puede darse . La mayoría de las personas que se trasladan en vuelos privilegiados son famosos, empresarios, figuras importantes del mundo y millonarios, pues hacerlo tiene un alto costo ¿Sabes cuánto cuesta viajar en avión privado?

