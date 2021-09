México.- Un documento fundamental para la hora de realizar viajes es el pasaporte mexicano, principalmente para todos aquellos que viajan al extranjero, ya que con este podrán comprobar su identidad y nacionalidad a la entrada del destino y en caso de cualquier adversidad.

El pasaporte se considera como un documento de viaje oficial que es solicitado por autoridades del extranjero. Todos los mexicanos son acreedores de un pasaporte, ya sean nacidos o naturalizados como tal, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Si todavía no has solicitado tu pasaporte mexicano y planeas hacerlo pronto, pero quieres conocer más información, como el precio, no te preocupes aquí te contamos qué requisitos necesitas para hacerlo y cuánto te costará.

Cuánto cuesta sacar el pasaporte mexicano. Foto: Cuartoscuro

Precio del pasaporte mexicano en 2021:

Vigencia de un año: $645

Tres años: $1,345

Seis años: $1,845

Diez años: $2,840

Qué requisitos para el pasaporte mexicano:

Acta de nacimiento

Acreditación de nacionalidad

Acreditación de identidad

Fotografía

Pago

Leer más: Cómo cancelar la cita para mi pasaporte mexicano