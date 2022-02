¿Cuánto cuesta viajar al Vaticano y qué atractivos turísticos voy a encontrar?

Roma recibe casi 7 millones de visitantes al año y uno de los lugares que no se pierden durante su visita son los Museos Vaticanos, en donde se mantiene una gran colección de arte, incluso, la más grande de todo el mundo. Los museos se crearon en 1506 por el Papa Julio II, pero fueron abiertos al público hasta finales del siglo XVIII.

Diferentes sitios de turismo y viajes en Internet señalan que un vuelo desde México hacia Roma tiene un costo de entre los $13,000 pesos mexicanos y los $23,000 variando si el vuelo es directo o con escalas y la temporada, ya que existen días de temporada alta y otros de baja. Siempre lo recomendable es hacerlo durante los meses que las tarifas no son altas para ahorrar algunos pesos.

