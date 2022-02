¿Cuánto se hace en vuelo de México a Rusia, el lugar que vio nacer a Irina Baeva?

A Irina Baeva se le destaca por participar en proyectos como Muchacha italiana viene a casarse (2015), Vino el amor (2016), Me declaro culpable (2017), Soltero con hijas (2019) y recientemente Amor dividido (2022). También ha participado en la series Renta congelada y 40 y 20, así como en la obra de teatro ¿Porqué los hombres aman a las cabronas?.

Prepárate para un vuelo largo. Desde la Ciudad de México, el centro del país, hacia Rusia no existen vuelos directos, así que se deben comprar vuelos con escalas que harán un viaje de una duración promedio de 19 horas. Es altamente recomendable viajar con ropa cómoda, ir bien hidratado, dormir bien y alimentarse sanamente para no luchar con los estragos de un largo viaje y poder vencer en jetlag, según recomiendan diferentes sitios de viaje para un viaje bien organizado a Rusia.

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019.