Un viaje al extranjero es siempre una gran idea y si deseas visitar algunos de los famosos destinos de Estados Unidos, además de tener tu visa, tus boletos de avión, tu maleta, lugar de hospedaje y todos tus documentos en regla, debes de revisar que tu pasaporte este vigente por el siguiente rango de tiempo.

Estados Unidos como todos los países tienen reglas que los viajeros extranjeros deberán de cumplir para poder ingresar a su territorio, entre ellas contar con una visa y un pasaporte vigente y si bien se podría pensar que basta con que este documento no venza en los próximos días, las autoridades estadounidenses son claras al determinar que hay una vigencia mínima que deberá cumplir.

¿Cuánto tiempo de vigencia debe tener el pasaporte mexicano para viajar a Estados Unidos?

Las autoridades de la Embajada de Estados Unidos señalan que es necesario que tu pasaporte no solamente este vigente al momento de ingresar a su territorio, sino que deberá tener una vigencia mínima de 6 meses.

Es importante que tengas en cuenta que este periodo de tiempo no es obligatorio, sino que es sugerido. La razón principal es que tu pasaporte deberá de estar vigente tanto a tu llegada como al momento de tu salida del país y si bien puede que no pienses quedarte durante seis meses en Estados Unidos como en muchos países se otorga como periodo máximo este periodo de tiempo, sin importar que el viajero lo vaya a utilizar o no.

Pero Estados Unidos no es el único país en donde se requiere que tu pasaporte este vigente durante al menos seis meses, sino que los siguientes países también mantienen esta regla.

Argelia

Australia

Bolivia

Brasil

Camboya

China

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

Egipto

Estados Unidos

Gambia

Guatemala

India

Israel

Jamaica

Las Maldivas

México

Perú

República Dominicana

Rusia

Senegal

Sri Lanka

Tailandia

Tanzania

Venezuela

Vietnam

Que tu pasaporte tenga una vigencia de mínimo 6 meses te ayudará en caso de que requieras extender tu tiempo de estadía en Estados Unidos, por lo que ya sea para evitar problemas con las autoridades y cualquier inconveniente te recomendamos que revises que este documento este en regla.

En caso de que tu pasaporte venza próximamente lo mejor será solicitar una renovación en cualquiera de las dependencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), esto sin duda puede hacer la diferencia y permitirá que no tengas preocupación alguna y disfrutes al máximo de los destinos estadounidenses.