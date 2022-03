¿Con planes de salir de viaje? Si vas a irte de viaje en avión y todavía no sabes con cuánto tiempo de anticipación tienes que estar en el aeropuerto para evitar cualquier contratiempo que pueda hacer que pierdas tu vuelo, aquí te contamos todo lo que tienes que saber, basado en diferentes aerolíneas de reconocimiento nacional.

Son un gran número de aerolíneas para viajar por todo el mundo, por lo que cada una tiene sus reglas y consejos a la hora de contratar sus servicios. En promedio, se recomienda presentarse al aeropuerto con 90 minutos de anticipación a la hora de salir de viaje, es decir, es recomendable estar por lo menos una hora y media antes en el lugar para evitar cualquier contratiempo. Aunque esto sólo aplica para viajes nacionales, ya que para viajes internacionales se debe estar dos horas antes de la salida y tres horas antes si se trata de un viaje que incluye visado.

Es importante mencionar que viajes nacionales suelen cerrar sus puertas de embarque entre 15 y 20 minutos antes de la hora establecida de salida, por lo que es de vital importancia estar antes en el lugar y evitar que las puertas se cierren, ya que al hacerlo no se volverán a abrir y es muy probable que el vuelo se pierda o que se cambie hacia otro viaje; viajes internacionales suelen cerrar sus puertas 60 minutos antes de la salida programada.

Entonces, ¿Cuánto tiempo tengo que estar en el aeropuerto antes del vuelo?

A pesar de que el promedio de tiempo para estar antes en el aeropuerto es de una hora y media, de acuerdo con información consultada con la página de Aeromexico, una de las aerolíneas más importantes de México, lo ideal es estar con dos horas de anticipación en el aeropuerto si se realiza un viaje nacional, mientras que, cuando es un destino internacional, se debe estar tres horas antes, para así evitar cualquier contratiempo y tener un viaje sin preocupaciones.

Una de las partes importantes que también menciona la aerolínea mexicana fundada en 7 de noviembre de 1934 por Antonio Díaz Lombardo es tomar en cuenta el tipo de equipaje con el que se viajará; de ser equipaje de mano se recomienda llegar al aeropuerto con dos horas de anticipación para hacer el Check-in y pasar a los filtros de seguridad, en cambio, si se viaja con equipaje documentado, lo ideal es llegar con tres horas de anticipación para pasar directamente a los mostradores para documentar el equipaje, ya que esto genera un tiempo extra del que se tiene estimado.

Por otro lado, la aerolínea VivaAerobus, recomienda estar en el aeropuerto por lo menos 35 minutos antes de la hora de salida programada, esto para evitar cualquier contratiempo y exclusivamente para vuelos nacionales, cuando se trata de vuelos internacionales la mejor opción es hacerlo 60 minutos antes, esto de acuerdo con información tomada de sus Términos y condiciones para viajar en avión disponibles en su sitio web oficial.

Mientras que Volaris, otra de las aerolíneas principales de México, establece a través de su página web que se debe estar en la última sala de espera por lo menos 45 minutos antes de la hora establecida en el vuelo, sólo para salidas nacionales, pues para internacionales es una hora. Dde la misma manera, indica que se deben seguir las indicaciones del asesor al servicio al cliente para tener un abordaje sencillo y sin preocupaciones, además, les ahorra tiempo y contratiempos.

Entonces, en promedio las aerolíneas recomiendan estar por lo menos una hora y media antes en el aeropuerto para evitar cualquier situación en la que se pueda perder el vuelo y generar gran molestia, pues también es pérdida económica y de tiempo. Es muy importante volver a mencionar que cada aerolínea tiene sus tiempos establecidos y ya ubicados en sus normas, por lo que la mejor alternativa es investigar con la aerolínea con la que se viajará cuál es el tiempo con el se debe estar con anticipación en el aeropuerto y así evitar cualquier contratiempo.

¿Qué hacer si pierdo mi vuelo?

Lo primero que hay qué hacer ante estos casos es ponerse en contacto con la aerolínea para avisar que se llegará tarde o no se presentarán, esto podría ayudar a recuperar por lo menos un porcentaje del costo del boleto, pues podrán darle la oportunidad a otra persona de viajar. Es muy probable que cuando se avise se hable sobre una tarifa de cambio, la cual ayudará a poder viajar cambiando la fecha u hora del viaje ya establecidas, también es común que la tarifa haya aumentado, así que se debe pasar una diferencia. En conclusión, es importante llamar para informarse sobre cambios de última hora y así evitar perder por completo el valor del boleto, pero no aplica en todos los casos.

En caso de estar presentes en el aeropuerto lo mejor es acudir al mostrador de la aerolínea para informarse al respecto; hablando con una persona responsable se puede explicar lo sucedido y así asesorarse sobre el siguiente paso, el cual podría ser ponerlos en lista de espera para otro vuelo del mismo día o cancelarlo de manera definitiva; la primera opción suele implicar pagar algo más por el vuelo.

Pero no todos los casos son iguales, todo dependerá de la aerolínea en la que planees viajar, pues algunas tienen establecidas sus propias reglas y no tienen ningún tipo de solución para la hora de imprevistos con los vuelos, sobre todo cuando se trata de vuelos baratos y no se adquirió algún seguro antes, durante la compra.

