Cuatro cosas que solo puedes hacer en Ixtapa

La región ofrece una profusión de cartas de pesca, deportes acuáticos y sitios de buceo. Ixtapa cuenta con campos de golf de alta gama y canchas de tenis iluminadas, los caballos están disponibles para paseos en la playa en Playa La Ropa y Playa Linda.

1. CICLOPISTA DE IXTAPA

Simplemente siga el camino pavimentado de color rojizo para andar en bicicleta, correr, caminar y explorar el área alrededor de Ixtapa, hacia el puerto deportivo o hacia Playa Linda. Si va a Playa Linda es de unos 9 km de ida, así que planifique con anticipación, váyase antes porque hace mucho calor. Nos tomó aproximadamente una hora y media con algunas paradas para andar en bicicleta desde Playa Linda.

Hay un par de pequeñas 'colinas' pero el resto es plano. Atraviesa un área de conservación de la naturaleza donde, si tienes suerte, podrías ver un cocodrilo cruzando el camino o alguna otra fauna en el camino. Solo vimos y oímos muchas aves diferentes. En la otra dirección al puerto deportivo hay unos 4 km. Hay un par de tiendas de alquiler de bicicletas que abren alrededor de las 8 am con tarifas razonables.

Estábamos utilizando las bicicletas gratuitas de los hoteles en Ixtapa. El camino está muy limpio y bien mantenido. Los automovilistas fueron muy respetuosos y se detuvieron para dejarnos cruzar la carretera para permanecer en la ciclopista. Parece que la mayoría de los grupos de excursiones en bicicleta del hotel están en este camino todos los días de 9 am a 11 am.

Los amantes del sol seguramente encontrarán playas llenas de actividad, así como oasis tropicales aislados. Para realmente alejarse de todo, visite el asentamiento pesquero de Barra de Patosi.

2. PLAYA EL PALMAR

Tomamos un autobús local de Zihua a Ixtapa para ver la ciudad "hermana" de Zihua. De manera realista, no hay nada relacionado con estos dos lugares que no sean proximales y compartan el mismo océano. Ixtapa es un complejo turístico de Fontura planificado y con instalaciones del gobierno mexicano. Es un complejo bien cuidado con toda la imaginación y el estilo que uno esperaría de un área de centro de cortesía. Sin embargo, encaja en un nicho importante y no faltaron visitantes que disfrutaron de los resorts todo incluido y las playas con rastrillo limpio. Playa el Palmar es una playa bonita, pero las olas seran bastante grandes cuando visitamos, así que nos retiramos a Playa la Ropa por el resto de nuestro viaje.

3. ISLA IXTAPA

Si está buscando algo un poco diferente, a un precio muy razonable, definitivamente vale la pena una visita. No es necesario tomar el taxi acuático, ya que no es una verdadera isla, pero es corto, divertido y barato. El esnórquel es un poco difícil, ya que uno tiene que atravesar salientes y arrecifes para llegar al agua en las mejores áreas. No es un snorkel especial en particular en el día que fuimos, bastante decepcionante. La mejor parte de la playa para nadar / vadear está más cerca del muelle. El 3/4 más alejado de la playa tiene rocas pequeñas y afiladas, aunque es hermosa. Muchos vendedores que venden productos típicos.

4. MUSEO XIHUACÁN Y SITIO ARQUEOLÓGICO

Solo éramos cuatro en esta gira, así que fue una experiencia muy personal. Nuestro guía, Carlos, fue muy agradable, amable, conocedor y entusiasta de mostrarnos la historia de la zona. Nos ayudó que hubiéramos visitado el museo arqueológico en Zihua el día anterior.

Carlos estaba encantado con eso! Nos recogieron justo a tiempo y nos dirigimos

rápidamente al museo, donde Carlos nos condujo a través de las exhibiciones. Luego cruzamos la calle donde nos entretuvieron un padre y un hijo que bailaban de forma tradicional. La danza del fuego fue impresionante! Luego fuimos al juego de pelota, una iglesia local que tiene una de las antigüedades significativas en el exterior y una pirámide reconstruida.

El almuerzo no fue en un sitio de la laguna, sino en una parrilla de pollo en la carretera. La comida y el servicio fue excelente! Estoy seguro de que hacen el almuerzo estándar como se describe, para grupos más grandes. En general, disfrutamos mucho la excursión y definitivamente la recomendaríamos. Fue genial salir de la ciudad y ver el campo cercano y aprender algo de la cultura local, que intentamos hacer en todas las vacaciones.