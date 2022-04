Desde el AIFA a la playa, lánzate esta Semana Santa a viajar

Durante esta Semana Santa 2022 no te pierdas la oportunidad de irte de vacaciones y también la oportunidad de conocer uno de los nuevos aeropuertos de México que está causando gran sensación debido a la innovación con la que cuenta, pese a las críticas por su inauguración, todos quieren pisar el nuevo proyecto del Gobierno del país azteca.

AIFA ya inició operaciones , de momento circulan aerolíneas como Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, y la venezolana Conviaza. Si lo que deseas es visitar un destino con playa y no quieres gastar tanto, hay vuelos que van desde los $784 pesos mexicanos hasta los $4,294.

México.- Si esta Semana Santa planeas viajar en avión , el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) ofrece viajes a seis diferentes destinos de playa, tanto nacionales como extranjeros, que no debes dejar pasar la oportunidad de visitar.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.