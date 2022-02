Disney flexibiliza el uso de mascarillas en sus parques en EEUU

También pidió a sus empleados no sindicalizados que se vacunaran contra el virus.

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias para quienes quieran visitar al ratón Mickey y a sus amigos pero que no estén inmunizados contra el virus "en todas las locaciones a puertas cerradas, incluyendo atracciones y filas".

Según los nuevos protocolos, todos los visitantes vacunados no necesitan usar mascarillas en las zonas externas y en la mayoría de las internas, excepto en lugares estrechos como los autobuses o en los centros de primeros auxilios.

"En función de las tendencias recientes y de las directrices reguladoras, Walt Disney World Resort hará ajustes en estas medidas, que pueden seguir cambiando en cualquier momento y sin previo aviso", explicó The Walt Disney Company en un comunicado.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.