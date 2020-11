Disney presenta sus atracciones navideñas 2020

Estados Unidos.- Este año el parque temático más famoso del mundo entero, Walt Disney World, no únicamente hizo planes para celebrar junto a su visitantes la noche de Halloween, sino también se ha estado preparando para que las celebraciones del mes de diciembre no pasen desapercibidas. Walt Disney World ya anunció lo que tiene planeado para las fechas del último mes del 2020 : Noche buena, Navidad y Año nuevo.

Aunque a consecuencia de la pandemia del Covid-19, Disney decidió cancelar algunos de sus espectáculos y atracciones que reúnen a una gran cantidad de personas a fin de evitar que por las aglomeraciones se esparza el virus, eso no significa que el parque ubicado en Orlando, Florida vaya a dejar que estas fechas, tan esperadas por sus visitantes, pasen sin ser bañadas por la magia que caracteriza tanto a sus parques como a sus producciones cinematográficas.

Aquí está la lista de algunos espectáculos que los turistas podrán presenciar:

-Paseos con todo el espíritu navideño por el parque tecnológico Epcot

-Caravanas de personajes y carros alegóricos Disney's Hollywood Studios

-Cabalgatas de personajes en Magic Kingdom Park, los cuales irán en carrozas con sus trajes navideños

-Desfile de carros alegóricos navideños en Disney's Animal Kingdom

-Santa Claus recorrerá los parques para saludar a los turistas, sin embargo por el momento se evitará cualquier contacto físico por lo que no estarán permitidos los abrazos

-Por lo noche habrán efectos especiales de proyección en el Castillo de Cenicienta, espectáculo que sustituirá al evento del Castle Dream Lights

-Los hoteles de Disney Resort estarán adornados para las fiestas navideñas, sin embargo, a pesar de que en los vestíbulos se podrán ver los árboles icónicos y otros adornos navideños, por esta ocasión no estarán en exhibición sus tradicionales panes de jengibre

-Elfos. renos y los soldaditos de Toy Story se unirán a la Filarmónica de Main Street mientras recorren Magic Kingdom

-Los huéspedes que por la noche visiten áreas dentro de Town Center, The Landing y West Side podrán disfrutar de una "nevada mágica"

-A partir del 6 de noviembre, Minnie Mouse tendrá una reunión navideña con todos sus amigos en Hollywood & Vine en Disney's Hollywood Studios

Cabe decir que tanto las atracciones como la decoraciones navideñas se podrán ver a partir del viernes 6 de noviembre y hasta el 30 de diciembre.

Navidad Disney 2020/ Fuente: Twitter Viajero Mágico

Al transcurso del 30 de diciembre, los turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de mercadería temática, decoración festiva, descuentos en alimentos y bebidas de temporada, así como entretenimiento en todo el parque. La magia navideña de Disney estará en los cuatro parques temáticos del resort y en su área comercial de Disney Springs.

Algunos de los espectáculos que no se llevarán a cabo en la Navidad 2020 de Disney

Quedan fuera los eventos que atraen a grandes cantidades de gente debido al virus del Covid-19, entre ellos, Candlelight Processional en el parque Epcot y Mickey's Very Merry Christmas Party.

Los 4 parques de Walt Disney Resort

1. Magic Kingdom (Orlando, Florida)

Magic Kingdom Resort fue elegido como el mejor parque de Disney y del mundo entero y se encuentra ubicado en Walt Disney Resort de Orlando, Florida. Algunas de las atracciones con las que este parque cuenta son Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion, Sapace Mountain, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin y el icónico Castillo de Cenicienta.

2. Disney’s Animal Kingdom (Orlando, Florida)

Se trata de una de las tierras majestuosas de Walt Disney. En este sobresale el árbol de la vida y cuenta con atracciones como Kilimanjaro Safaris, Dinosaur, Kali River Rapids, El Mundo de Avatar, Expedition Everest y algunos espectáculos inspirados en Nemo y el Rey León.

3. Disney’s Hollywood Studios (Orlando, Florida)

Este parque está dedicado a los éxitos cinematográficos de Disney. Al igual que el Magic Kingdom, se encuentra en Walt Disney World de Florida. Este parque cuenta con Toy Story Land y también algunos juegos mecánicos de películas como Star Wars, Cars y Toy Story. Para los que disfrutan el terror en este se encuentra también The Twilight Zone Tower of Terror.

Por su parte, para aquellos que son amantes del rock, en el Disney’s Hollywood Studios podrán subirse a Rock n’ roller coaster starring Aerosmith, montaña rusa que lleva a los amantes del rock a través de un viaje a toda velocidad en una limusina de Aerosmith.

4. Epcot (Orlando, Florida)

Se trata del parque dedicado a la diversidad cultural y a los avances tecnológicos. A pesar de no ser el favorito de los turistas, este prepara una innovación frente a su 40 aniversario.

Entre sus renovaciones destaca que el área de Future World será dividida en 3 secciones: World Discovery, World Nature y World Celebration. El World Discovery a partir del 2021 será sede de la nueva montaña rusa Future World de Guardianes de la Galaxia.

Lo que más destaca de este parque son sus eventos nocturnos y el hecho de que se pueden conocer culturas de todo el mundo en sus pabellones.