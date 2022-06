¿Dónde está la casa de Tronchatoro de la película Matilda? conoce la locación

Matilda es sin lugar a dudas una de las cintas más queridas de todos y no hay persona que no recuerde al menos alguna de las icónicas escenas o momentos memorables de esta película, pero más de uno se ha preguntado sobre el sitio en dónde ocurre esta historia o bien el sitio en dónde fue fue grabada está película noventera, checa aquí una de las casas que incluso es considerada parte del Registro de los Lugares Históricos Nacionales.

La película de comedia y fantasía familiar de 1996 es sin lugar a dudas una de las más representativas de los años noventa. La cinta dirigida por Danny DeVito está basada en la novela homónima de Roald Dahl nos narra la historía de Matilda Wormwood, una niña genio que desarrolla habilidades psicoquinéticas.

A lo largo de la historia podemos conocer a la descuidada familia de Matilda, conformada por Harry, (Danny DeVito) y Zinnia WormWood (Rhea Pealman) y su hermano mayor Michael interpretado por Brian Levinson y también a la abusiva directora de su primaria Agatha Tronchatoro interpretada por Pam Ferris.

Esta es la casa de Tronchatoro en donde se grabó la película Matilda

Si bien la película de Matilda durante su estreno en el cine no tuvo un gran impacto e incluso fue considerada un fracaso ya que recaudó una cantidad menor a la utilizada como presupuesto, años más tarde la cinta dirigida por Danny Devito se convirtió en todo un clásico de la televisión perfecto para ver en familia.

Si bien muchas de las locaciones que aparecen en la cinta infantil de 1996 pertenecen a un barrio muy representativo de los Estados Unidos, uno de los lugares que pocos podrán olvidar es la casa de la señorita Tronchatoro. Este espacio pudo ser la pesadilla de muchos durante su niñez, por las escenas de la intimidantes directora.

Pero algo que pocos saben es que su hogar es en realidad un inmueble que es considerado parte del Registro de los Lugares Históricos Nacionales. La icónica casa en la que se grabó la película Matilda en dónde vive Tronchatoro es conocida como Crank House también conocida como Fair Oaks Ranch y está ubicada en Altadena en la ciudad de Los Ángeles, California.

Te recomendamos leer:

Esta es la playa de México que visitaron Justin y Hailey Bieber

Los 5 mercados de la Ciudad de México que debes conocer en tu visita

Este es el país en dónde se casaron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Esta casa data del año 1882 y tiene un estilo victoriano muy característico que la ha hecho aparecer como set en otras cintas de los noventas, como Hocus Pocus, Scream 2 y Catch me if you can, por lo que puede que la reconozcas.