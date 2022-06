¿Dónde practicar senderismo en cerros de Culiacán, Sinaloa?

Una actividad deportiva no competitiva que consiste en caminar siguiendo un itinerario establecido. Generalmente, en senderismo se lleva a cabo con señales determinadas en cerros, montañas u otros lugares naturales, explorando sendas, caminos rurales y vías verdes.

No te pierdas la ruta desde Imala hasta la Presa Sanalona, pasando por La Cofradía, misma que se volvió muy popular luego de que muchos descubrieran "Narnia", un espacio turístico que se volvió muy famoso en Sinaloa y que pronto volverá a tomar su forma natural. Esta ruta tiene una duración aproximada de 2 horas y 11 minutos, completamente rodeada por naturaleza para los amantes de las aventuras naturales.

