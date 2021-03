El 14 de mayo Grecia reabrirá sus puertas a turistas

Grecia.- Aunque los contagios por coronavirus (Covid-19) siguen en aumento y generando cifras alarmantes, Jaris Theocharis, el ministro de Turismo en Grecia, anunció este martes 09 de marzo que sus puertas volverán a abrirse al turismo extranjero y viajeros el próximo 14 de mayo.

El país de la península balcánica sólo recibirá a personas que hayan sido vacunadas, tengan anticuerpos o den negativo en las pruebas de Covid-19. El anuncio llega justo en el tercer peor día para Grecia, que desde que inició la pandemia ha registrado un total de 206 mil casos y 6797 fallecimientos por la Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Según informó el ministro, todos los turistas podrán ser sometidos a pruebas aleatorias a su llegada a Grecia, en la presentación de la campaña "All you want is Greece" ("Grecia es todo lo que quieres") llevada a cabo en el Museo de la Acrópolis de Atenas, durante su participación a distancia en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB).

Leer más: Miles de griegos durmieron en autos y hoteles tras sismo de 6.3°

La promoción internacional de Grecia llega justo después de que destinos griegos como Creta se encuentran entre las preferencias de los turistas europeos, según reservas e informes que maneja el turoperador TUI.

Theocharis aseguró que, si la crisis sanitaria actual lo permite, Grecia buscará implementar un programa piloto a partir del mes de abril, cuando podrá recibir a turistas de la Unión Europea y de países donde la campaña de vacunación haya progresado notablemente, como en Israel, con quien Atenas firmó un acuerdo en febrero para promover el turismo.

Sobre su campaña de vacunación, el ministro destacó que una vez la población más vulnerable, es decir, los adultos de 60 años o más, mujeres embarazadas y con enfermedades crónicas o de respiración, y personal médico sean vacunados, las autoridades de salud les darán prioridad a los trabajadores de turismo.

Actualmente Grecia está vacunando a ciudadanos vulnerables y al personal médico; de momento se han administrado un millón y 126 mil 60 dosis es decir y alrededor del 3,4% de la población han recibido ambas dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Por otro lado, Theocharis aseguró que los costos con respecto a hospitalizaciones u otras medidas que se requieran para proteger la salud de turistas, trabajadores y ciudadanos serán cubiertos por el país.

Leer más: Youtuber mexicana, Ixpanea, vive el fuerte sismo en Grecia; "¡no traigo pantalones!"

Para una apertura efectiva al turismo, Grecia tendrá que reabrir lugares como restaurantes, hoteles, bares y cafeterías, mismos que se encuentran cerrados desde hace cuatro meses, a excepción de pedidos a domicilio, aperturas para las que todavía no hay fechas.

Suscríbete aquí a Disney Plus