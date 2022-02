El The New York Times: Zihuatanejo el quinto lugar más atractivos para visitar en este 2022

México.- Si hay algo que aman los viajeros es hacer listas. Sobre todo, si se trata de enumerar los destinos que se quieren visitar a lo largo de un año que todavía está en ciernes. Para realizarlas, hay quienes se inspiran en sueños que se quieren cumplir, en historias que aparecen en las redes sociales o en las que publican diversos medios especializados.

No hace mucho The New York Times publicó su lista con los 52 destinos que considera más atractivos a visitar en este 2022 y en el quinto lugar se encuentra Zihuatanejo, spot que junto a Ixtapa conforman una atractiva dupla tanto para viajeros nacionales como internacionales.

Vale la pena mencionar que este destino guerrerense es el único del País, que aparece en el listado, sólo por debajo de Chioggia, Italia; Chimanimani National Park, Mozambique; Queens, NY y Northumberland, Inglaterra que ocupan el primero, segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente.

Todos ellos han mostrado un interés especial por la práctica del Turismo Responsable y la Sustentabilidad. Otros sitios que aparecen en la lista "52 Places For Change a World" son:

La Reserva de la Biosfera de Dana

En Jordania; el Delta del Río Rojo

En Vietnam; Evia

En Grecia; Kyoto

En Japón y el Bosque Nacional

En Puerto Rico, El Yunque

Sólo por mencionar algunos. En cada uno de estos sitios, los viajeros pueden ser parte de la solución para transformar al mundo en uno mejor.

Una Gema del pacífico

Atrás quedaron los destinos de playa en los que el turista quedaba satisfecho con la triada sol, arena y mar. Los viajeros de hoy buscan experiencias en las que, además de divertimento, logren bienestar para ellos y para las comunidades que visitan. Por ello, Ixtapa Zihuatanejo se ha encargado de crear actividades y programas que apoyan la preservación de especies y ecosistemas, así como el resguardo de las tradiciones y costumbres de los habitantes.

Al encanto del poblado pesquero, que gracias a su comunidad nunca se ha perdido, se suman experiencias de lujo. Porque tan valioso es dormir en resorts que miman a los sibaritas como observar el espectáculo que brindan las ballenas o participar en la liberación de tortugas. Iniciativas como la de Whales of Guerrero, la del Campamento Tortuguero Ayotcalli, la de raíz de la Tierra -que sirve comida vegana- o la del Río Julucha, donde los visitantes aprenden sobre el uso de energías renovables luchan por dar un buen ejemplo.

Además de una buena conectividad aérea, el destino cuenta con todo tipo de hospedaje: hoteles boutique, complejos todo incluido, sitios en los que se puede hacer glamping (tendencia que combina el glamour con los campamentos) y aquellos que por especiales invitan a pasar al menos una noche en la vida.

Al exquisito servicio que brindan Cala de Mar o la Casa que Canta, este último un sitio donde el romper de las olas del mar se convierte en la mejor sinfonía, se suman opciones como el resort ecológico Playa Viva que apoya a las comunidades aledañas.

Nadie debe irse, además, sin dar una caminata por el Paseo del Pescador, hacer uso de la ciclopista, abordar una embarcación en Playa Linda para ir a Isla Grande y realizar actividades acuáticas en las hermosas playas del destino.

