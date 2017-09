El crucero del sexo viene a México

EL UNIVERSAL.- Si te gusta pasearte totalmente desnudo a la vista de todos, la práctica swinger, los juegos eróticos y hasta el bondage (eso sí, con pleno consentimiento de ambas partes), este crucero de concepto erótico cumplirá tus sueños.

La empresa Couple Cruises está preparando un viaje travieso de cinco sensuales días y cuatro ardientes noches por las aguas del Pacífico. Partirá de Los Ángeles el 3 de octubre, tocará el puerto de Ensenada, Baja California, y después volverá a L.A.

El itinerario no solo ofrece fiestas temáticas en las albercas y en las pistas de baile, espectáculos para adultos al estilo del Cirque du Soleil, sesiones de bodypainting y calabozos o mazmorras para juegos sexuales tipo bondage, también incluye seminarios de educación sexual (con un costo adicional pueden ser privadas), de BDSM (Bondage y Disciplina; Dominación y Sumisión; Sadismo y Masoquismo) y clases de yoga tántrico.

La primera regla para vacacionar en armonía, a bordo de este crucero de mente muy muy abierta es: "no significa no". Es decir, los fastidiosos no son bienvenidos. Nadie puede obligar a nadie a entablar una conversación o interactuar con otro, si no lo desea. Tampoco se permite "el ligue" entre pasajeros y el personal de la naviera. Se prohíbe entrar a los restaurantes sin ropa, tener sexo en áreas públicas y la prostitución.

El barco tiene espacio para dos mil 100 pasajeros y, previo aeste viaje, podrás conocer a tus compañeros de crucero durante un meet & greet en Los Ángeles. Este paquete que lleva por nombre "Los Angeles travieso" es opcional y, por supuesto, tiene un costo adicional.

La empresa garantiza servicios respetuosos, seguridad, discreción e instalaciones 100% higiénicas.