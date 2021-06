Entre más mexicano, más descuento para viajar; la estrategia de Aeroméxico para impulsar el turismo

México.- En Estados Unidos, sus habitantes prefieren no viajar a México, ya que no es considerado como uno de los destinos principales para vacacionar, sin embargo, adoran sus costumbres, traiciones, cultura y gastronomía, así que Aeroméxico ha lanzado un proyecto que impulsa el turismo, de una manera muy creativa.

Hablamos del proyecto DNA Discounts, there are no borders within us (Descuentos de ADN. No hay fronteras entre nosotros), que mucha atención ha atraído últimamente, que ha sido anunciado con una producción inspiradora para los viajeros estadounidenses, para así animarse a visitar el país azteca.

En este anuncio se aprecia una recopilación de entrevistas hacia estadounidenses, donde les cuestionan si les gustaría viajar a México, respondiendo que no, pero la aerolínea mexicana tenía un plan que podría motivarlos, uno muy único y especial.

Con toda la intención de impulsar el turismo en México desde los Estados Unidos, se juntaron a un grupo de personas para realizarles una prueba de ADN y así buscar si existe una parte mexicana dentro de ellos; el 54% tuvo un buen porcentaje entre sus venas.

Al compartir los resultados de las pruebas, todos se quedaron muy sorprendidos y fue aún más su impacto cuando les dijeron que el porcentaje de mexicanos que eran en sus ADNs sería el descuento que les harían en un viaje desde el país estadounidense hacia México.

Esta iniciativa causó gran revolución entre viajeros, ya que al final del video se comparte una historia familiar en la que un hijo terminan visitando a su familia mexicana y todo gracias al descuento que aplica Aeroméxico en este proyecto.

Vista panorámica de la playa Melaque, de Jalisco

