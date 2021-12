"Es muy grande el dolor": empresaria de turismo rompe en llanto por nueva prohibición del gobierno de Argentina

"En vez de dedicarse a fomentar la llegada del turismo receptivo, se dedican a seguir destruyéndonos . No tiene nombre", dijo la dueña de una agencia de viajes.

Aunque la prohibición se aplica solamente para los viajes al exterior, que ya no podrán pagarse en cuotas con tarjetas de crédito, Roth mencionó que el sistema no es capaz de distinguir si se está comprando un vuelo internacional o en el interior del país.

" No fue la pandemia lo que nos arruinó, sino cada una de las decisiones gubernamentales que son inconsultas. Estamos muy lejos de beneficiarnos con esta medida porque recién estábamos arrancando con las ventas de turismo internacional y porque también generó que tampoco podamos financiar los viajes en la Argentina", expuso.

La dueña de una agencia de viejas acusó que no fue la pandemia, sino el gobierno, lo que llevó al sector turístico a la ruina, justamente cuando comenzaba a recuperarse el turismo al extranjero.

"Venimos azotados hace un año y medio con una medida tras otra, y cuando creemos que no hay nada más que hacer para dañar el turismo surge otra a último momento", se quejó.

La empresaria añadió que las nuevas restricciones del gobierno de Argentina "no tienen lógica, son injustificadas e innecesarias", asegurando que desde el inicio de la pandemia de Covid-19 el sector turístico ha sido fuertemente golpeado por las decisiones de las autoridades.

" Estoy enojada y se me quiebra la voz porque es difícil seguir con estas medidas que nos perjudican, ya no tiene explicación, es muy grande el dolo r", dijo Lucila Roth antes de romper en llanto.

Raúl Durán Periodista

