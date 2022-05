Esta preparatoria en la CDMX se construyó sobre el hospital psiquiátrico más grande de México

Muchas son las cosas que dejó al país la presidencia de Porfirio Díaz, de las que, mientras unos ven cosas buenas otros las ven malas, lo que sí se puede decir es que quedó al menos un tema insólito, y es que muchos aseguran que La Castañeda sigue asustando a los capitalinos.

Y es que mientras aquella promesa pre revolucionaria de la curación psiquiátrica no logró superar una década de vida, hay quienes aseguran que incluso a la fecha, aunque ya no está el edificio, siguen escuchándose gritos y lamentos entre los pasillos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 8 de la UNAM, construida en el mismo terreno.

Para septiembre de 1910, poco antes de que iniciara la Revolución, el presidente Díaz inauguró La Castañeda, un hospital especializado en el tratamiento de las enfermedades mentales, que prometía traer a la CDMX lo mejor de la medicina psiquiátrica.

Sin embargo, lo que podría ser el inicio de la maldición del inmueble ubicado en la antigua hacienda de La Castañeda, en el pueblo de Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, fue justamente el inicio de la Revolución Mexicana, que fue ahorcando económicamente al manicomio hasta su cierre, una década más tarde.

Justo por la reducción de recursos empezaron a escasear los medicamentos, los médicos, las enfermeras, el personal de seguridad, a medida que se incrementaban los maltratos, las malas prácticas médicas, y el abandono a los enfermos, lo que derivó incluso en torturas para los pacientes y en violaciones para las enfermeras, llevando así a varias muertes al interior.

Tras su cierre, el conjunto con los 21 edificios que lo integraban quedó abandonado, asustando a los vecinos con los lamentos y gritos nocturnos, hasta 1968, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó su demolición, pues además de ser un riesgo el estado en que estaba representaba el fracaso en el tratamiento psiquiátrico.

Fue entonces cuando, tras los Juegos Olímpicos de México '68, se construyó el fraccionamiento multifamiliar Las Torres, de donde al menos cuatro familias salieron huyendo luego de los tenebrosos ruidos que se escuchaban con la luna llena, mientras que en otra parte del terreno la UNAM construyó la Prepa 8, que sigue hasta nuestros días, aunque todavía afirman que se siguen escuchando aquellos gritos y lamentos.