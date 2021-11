Estas son 10 actividades que puedes hacer durante la Navidad en Chicago

Hay ciudades que parecen haber sido creadas para pasar la temporada navideña y experimentar las mejores atracciones, una de ellas es Chicago en Illinois, Estados Unidos, donde todos los años hay impresionantes actividades que te harán disfrutar más que nunca la Navidad.

Desde el hermoso desfile navideño hasta los juegos de luces en lugares importantes de la ciudad, son las atracciones que Chicago ofrece en estas fiestas decembrinas, para poder vivir una Navidad al mero estilo de las películas de Hollywood.

¿Qué actividades hacer en Chicago en Navidad?

Mercado Navideño

Las compras navideñas son una de las mejores partes de la Navidad, sin embargo en el mercado navideño Christkindlmarket, vas a encontrarte con una decoración digna de las fiestas decembrinas, está lleno de luces y esferas de muchos colores, al estilo del mercado navideño de Nuremberg del siglo XVI.

El Magnificent Mile también es un lugar perfecto para hacer compras, donde puedes entrar a los centros comerciales Water Tower Place y The Shops at North Bridge, los cuales cuentan con hermosas decoraciones.

Árboles de Navidad

Hay dos lugares en donde puedes disfrutar de hermosos árboles de Navidad que te harán sentir en el Polo Norte, uno de ellos se encuentra en Daley Plaza, ahí encontrarás un árbol monumental, mientras que en Millennium Park está el árbol de Navidad “oficial” de Chicago que se encuentra brillante con luces azules todos los años del 19 de noviembre al 9 de enero.

Patinaje sobre hielo

Y si ya te encuentras en el Millennium Park, entonces no debes dejar de visitar la pista de hielo. Si ya cuentas con patines entonces solo lánzate a la pista, será totalmente gratuita, aunque si necesitas unos, puedes rentarlos por una tarifa en el lugar. Incluso hay clases gratuitas de patinaje para que seas todo un profesional en la temporada. También puedes visitar Navy Pier, otra pista de hielo donde hay actividades temáticas.

Luces navideñas

El Jardín Botánico de la ciudad se ilumina con la instalación del Lightscape que fue pensada para iluminar todos los senderos del lugar y darte una experiencia diferente

Obras navideñas

La vida teatral de Chicago es asombrosa y en fiestas decembrinas se convierte en algo fenomenal, por ejemplo A Christmas Carol, conocida como Un cuento de Navidad, en el Goodman Theatre; aunque si lo tuyo son más los circos, entonces tienes hasta el 5 de diciembre para disfrutar la 49ª producción original del Cirque du Soleil.

Miradores en Chicago

Tantos edificios y dulces coloridas invitan a los turistas a observarlo todo desde las alturas, por esa razón no debes dejar pasar los miradores que se ofrecen, por ejemplo el que se encuentra en la Torre Willis, el edificio más alto de Chicago, en donde se encuentra Skydeck, un mirador con piso de cristal.

También puedes visitar el 360 Chicago, que se encuentra en el Hancock Center en el piso 94, ahí puedes ver desde el bello Lago Michigan hasta los edificios; aquí puedes subir a Tilt!, una plataforma que simula una caída libre.

Zoolights en el Zoológico del Parque Lincoln. Foto: Choose Chicago

Actividad al aire libre

Árboles, senderos y esculturas iluminadas con luces para las visitas nocturnas se pueden encontrar en Zoolights en el Zoológico del Parque Lincoln, una actividad que no puedes perderte si eres amante de la naturaleza.

Come algo

Gino’s East la cadena de restaurantes más popular ofrece una pizza al estilo deep dish que no puedes perderte durante tu visita a Chicago; aunque si lo tuyo es más el café, entonces ve al Starbucks Reserve Roastery Chicago, conocido por ser la tienda más grande del mundo.

Un poco de arte

Visita el Instituto de Arte de Chicago el cual cuenta con una colección de 300 mil obras, entre ellas algunas de las pinturas más famosas, las cuales pertenecieron a artistas como Hooper, Warhol, Kandinsky, Modigliani, Dalí y Picasso.

Aunque si te gustan más las esculturas, o quieres una postal navideña con un paisaje nevado, ve al Cloud Gate, y obtén una fotografía digna de una postal en la escultura emblema de la ciudad.

Exhibición de árboles

Los eventos temáticos son favoritos en estas épocas navideñas, así que no te pierdas la exhibición de árboles de Navidad: Christmas Around the World, la cual es presentada por el Museo de Ciencia e Industria.