Admirar la Casa de los Muñecos . Un lugar decorado por un grupo de 16 figuras realizadas en azulejos de talavera y lista para ser explorada. Se dice que fue una especie de burla para los funcionarios que no dejaban al propietario tener un edificio más alto al que tenia el orden público de la ciudad en el año de 1792.

Explorar la Biblioteca Palafoxiana y la Casa de la Cultura . Conocer la Casa de la Cultura también es uno de los paseos imperdibles en Puebla, lugar en el que se encuentra la Biblioteca Palafoxiana, que aloja más de 43,000 obras, incluyendo los 6,000 volúmenes que conforman la colección particular del obispo Juan de Palafox y Mendoza, a quien le debe su nombre.

Visitar la Catedral . Sin duda, visitando Puebla es imprescindible no ir a la Catedral, fundada entre 1536 y 1539 por iniciativa de Fray Julián Garcés, el obispo de Tlaxcala. Se trata de uno de los edificios religiosos más bellos, no sólo de México, sino de América Latina, ideal para conocer más sobre el pasado de la ciudad.

Estas visitando puebla y no sabes a dónde ir; te damos un listado de opciones para que lo visites. Foto: Pixabay

