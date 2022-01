México.- El 14 de febrero es el día más esperado por los enamorados, ya que es el día de San Valentín y lo celebran por todo lo alto con todo tipo de muestras de amor. Y qué mejor que festejarlo con una escapada romántica hacia algún destino de México como Guanajuato, que se ha vuelto el favorito de las parejitas, pues cuenta con el callejón del beso, un lugar imprescindible para conocer.

Sin duda alguna, el callejón del beso es uno de los lugares más emblemáticos al visitar Guanajuato, pues se ha vuelto el atractivo turístico de sus visitantes, el ideal para tomarse una fotografía y sellar su amor con un beso en donde en el pasado una popular pareja también lo hizo.

Pero según cuenta la leyenda, no fue un momento tan romántico después de todo, ya que la pareja que ahí se besó y lo marcó de por vida no tuvo el mejor de los finales. Se cuenta que Luis le dio un tierno beso en el balcón a Carmen, su amada, pero segundos después, el padre de esta, completamente enfurecido por la acción y su relación, la terminó asesinando clavándole una daga en el pecho.

Este San Valentín no puedes perderte el callejón del beso, en Guanajuato

La pareja terminó junta, pero en otra vida, pues luego de la muerte de su amada, de la que no pudo sobrevivir, se lanzó desde el tiro principal de la Mina de la Valenciana, muriendo y haciéndole compañía en el más allá.

Se dice que si una pareja visita el Callejón del beso y se da un beso justo en el tercer escalón tendrá felicidad durante siete largos años, pero quien vaya, pase por el lugar y no lo haga, tendrá siete años de muy, muy mala suerte. Aunque los que van sin pareja no tienen sobre qué preocuparse, pues no caerá ninguna maldición sobre ellos.

El callejón del beso tiene apenas 69 centímetros de ancho, los balcones que están en lo más alto de las dos casas donde vivían los personajes ya mencionados, prácticamente se tocan y evidencian lo cerca que estuvieron de encontrar el amor en esta vida.

Pero no es el único atractivo turístico para visitar en Guanajuato, cerca del Callejón del beso también podrás encontrar lugares como el Beso de Ana, Artesanías y souvernis, la Plaza de San Fernando, la Galería de Arte Natural, la Casa de Diego Rivera, el Monumento al Pípila, la Plaza de la Paz y Alhóndiga de Granaditas, por mencionar algunos.

