Estos requisitos pide Volaris para viajar a Estados Unidos en pandemia

México.- Ante las constantes dudas que presenta la población para realizar viajes hacia Estados Unidos después de las restricciones internacionales ocasionadas por la pandemia, la compañía Volaris hizo las siguientes recomendaciones.

Mediante una publicación en redes sociales y en su página web oficial, la empresa de servicios aéreos ratificó que todas las fronteras aéreas a EEUU se encuentran abiertas y todos sus vuelos con operaciones cotidianas.

Sin embargo, Volaris resaltó la importancia de revisar los nuevos requisitos de ingreso al país dados a conocer por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), entre los que destacan la prueba Covid-19 negativa o certificado de recuperación y cubrebocas obligatorio.

Ahora, para viajar hacia Estados Unidos en Volaris debes presentar previo al abordaje los siguientes requisitos:

Comprobante digital o impreso de prueba viral de COVID-19 negativa (PCR o antígeno) realizada dentro de los 3 días previos a la salida de tu vuelo. La prueba es muy rápida, accesible y te la puedes hacer en el aeropuerto.

Si te recuperaste de COVID-19 en los últimos tres meses, en lugar de la prueba negativa deberás presentar la prueba con resultado positivo y una carta de un médico certificado o un funcionario de salud pública que indique que estás recuperado y autorizado para viajar.

Una declaración firmada donde indiques que cuentas con una prueba de COVID-19 negativa o te has recuperado de la enfermedad y estás autorizado para viajar. Llena la declaración en línea y guarda la página de confirmación para mostrarla en el aeropuerto.

Para los pasajeros de 2 a 17 años de edad, sus padres o tutores deberán llenar la declaración.

Todos los puntos antes mencionados aplican para todos los viajeros mayores a dos años de edad, sin importar la nacionalidad, es decir, también para ciudadanos y residentes estadounidenses.

Es importante considerar que la prueba de anticuerpos Covid-19 no será aceptada. Recuerda que es tu responsabilidad cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades, por lo cual no se permitirá el abordaje de no ser así.