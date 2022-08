Estos son los malls mas baratos para ir de compras en Estados Unidos

Estados Unidos.- Muchas de las personas que visitan Estados Unidos es con la idea de comprar artículos a buenos precios y de las mejores marcas, y estos los pueden encontrar en los famosos malls, los cuales los puedes encontrar en todo el país.

Los malls, son centros comerciales que cuentan con las tiendas de las marcas de moda más famosas, pero tienen bajos precios que las tiendas normales, ya que al vender sus artículos de las temporadas pasadas ofrecen muy buenos descuentos.

Sin embargo, para facilitar tu búsqueda, aquí te dejamos una lista de los mejores malls para visitar en tu próximo viaje donde sin lugar a duda encontraras todo lo que buscas con las mejores ofertas, que el sitio web https://www.dondeirdecompras.com/, recomienda.

Houston Premium Outlets en Houston

Los Houston Premium Outlets son el mejor lugar para comprar ropa barata, ya que encontraras más de 150 tiendas y solo está a 35 minutos del centro.

Lo mejor del lugar es que hay rebajas todo el año en este outlet en Houston por lo que no importa en la fecha que acudas siempre habrá buenos precios.

Puedes encontrar tiendas famosas como Brooks Brothers, Victoria´s Secret, Marc Jacobs o la tienda deportiva Under Armour.

Además cuentan con un área de fast food por si te da hambre. Muy cerca puedes acudir a la tienda departamental de bajo costo Marshalls o al supermercado HEB.

Ontario Mills en Los Ángeles

Si estás por la zona de Los Ángeles debes acudir a Ontario Mills. Este outlet es uno de los más visitados en Estados Unidos, pues cuenta con tiendas para todos los gustos pero siempre con buenos precios.

Encontraras las tiendas de Forever 21, la marca de bolsos y accesorios Coach, además de Original Penguin, Lacoste, la marca japonesa de fast fashion Uniqlo o la tienda maquillaje Sephora.

También hay sucursales de las tiendas departamentales de descuento Burlington, Saks Off 5th y Marshalls. Además para recargar las pilas en tu día de compras cuenta con varios restaurantes incluyendo el famoso Rainforest Café.

The Outlets at Orange en Anaheim en California

Estos se encuentran a tan solo 10 minutos de los parques de Disney, y tiene más de 120 tiendas, así como salas de cine y otras atracciones, incluyendo un Dave & Busters y un parque de skate.

The Outlets at Orange es uno de los mejores outlets de Estados Unidos además de ser de los más visitados y con mejor diseño en California.

Entre sus múltiples opciones para ir de compras a precios bajos se encuentran Calvin Klein, la tienda de ropa para bebés Carter´s, Banana Republic, o las versiones outlet de las tiendas departamentales Saks y Bloomingdale´s. Este outlet abre todos los días y además de buenas tiendas, cuenta con excelentes restaurantes como Market Broiler y Bj’s Restaurant & Brewhouse.

Sawgrass Mills en Miami

Miami es uno de los mejores lugares para ir de compras en Estados Unidos ya que lo tiene todo: las mejores firmas de lujo, las marcas de moda más reconocidas, grandes malls y outlets.

El mejor outlet de la ciudad es Sawgrass Mills, y es uno de los outlets más grandes de todo Estados Unidos.

Este centro comercial es todo un paraíso de las compras. Si buscas dónde comprar barato en Miami tienes que ir a Sawgrass Mills pues tiene promociones durante todo el año, aunque hay épocas que los descuentos son todavía mayores como en el Black Friday.

Este outlet es gigantesco ya que hay más de 300 tiendas, por lo que pasarás todo el día de compras.

Primark, Sephora, Lego, Gucci, Nike y Ralph Lauren son solo algunas de las marcas que tiene este centro comercial, donde también hay un supermercado Target. Además, hay excelentes restaurantes incluyendo Texas Do Brazil, The Cheesecake Factory y Grand Lux Cafe.

Las Vegas North Premium Outlets

Y no pueden faltar los malls de Las Vegas, donde gastar dinero es una de las actividades favoritas de sus visitantes.

Es una de las ciudades con más tiendas y centros comerciales en todo el país, la mayoría en Las Vegas Boulevard (The Strip) y prácticamente cada hotel tiene su propio mall.

Pero si no has ganado en el casino y no quieres gastar en las decenas de tiendas de lujo que hay en la ciudad, también hay algunos outlets que puedes visitar. Sin duda el mejor outlet de Las Vegas en North Premium Outlets.

Te recomendamos leer:

Te encontrarás decenas de tiendas como Tommy Hilfiger, Nike o Polo Ralph Lauren, hasta grandes firmas de lujo como Armani o Dolce & Gabbana. Uno de los mejores sitios para comprar en Las Vegas y uno de los mejores outlets de Estados Unidos.