Estos son los mejores destinos en USA para retomar los viajes en 2022

Uno de los principales países del mundo a dónde se dirige el turismo es USA debido a sus grandes ciudades y entretenimiento creado para los turistas extranjeros, por lo que con la reapertura de las fronteras el pasado mes de noviembre te compartimos los mejores destinos en USA para retomar los viajes en 2022.

Nueva York

El epicentro del turismo en la costa este de Estados Unidos, así como un símbolo a nivel mundial debido a sus impresionantes paisajes urbanos que han protagonizado innumerables películas y series que se transmiten a nivel mundial.

En New York puedes disfrutar de grandes atracciones como el observatorio Top of the Rock, en el mítico Rockefeller Center, también puedes visitar la Estatua de la Libertad y los muchos museos que se encuentran en esta ciudad y que son auténticos tesoros y qué decir del Times Square.

Aunque si quieres tomar un respiro de la ciudad puedes visitar Central Park y realizar un pícnic, remar por el lago, andar en bicicleta o solo descansar.

Los Ángeles

Aquí se encuentra Hollywood, así que es imposible que se te pase visitar el Paseo de la Fama y veas la estrella de tu artista favorito, en esa misma zona es posible visitar Dolby, el Chinese Theatre y el Museo de Historia de Hollywood.

El Griffith Observatory es un lugar que no puedes perderte, debes realizar las rutas que ofrecen y además puedes entrar a la exposición de planetas.

Aunque si ya estás en Los Ángeles no puedes dejar de visitar los parques temáticos de Universal Studios, Estudios WB, Six Flags Magic Mountain y Disneyland.

Orlando

¡La capital de los parques temáticos! En Orlando te encontrarás con varios parques de Disney como Magic Kingdom, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios, Animal Kingdom, Disney Blizzard Beach y Typhoon Lagoon. Así como Universal Orlando Resort donde está la tierra de The Wizarding World of Harry Potter y el parque temático acuático Universal's Volcano Bay.

También se encuentra el parque temático principal de SeaWorld Orlando donde se encuentran animales marinos y aventuras salvajes es Aquatica Orlando y Discovery Cove.

Aunque si quieres algo fuera de los parques temáticos puedes participar en el ICONic City Tour donde puedes pasar un recorrido en el lago Eola, además lleva a los turistas a una visita en las boutiques de Park Avenue, así como el ICON Park, un parque lleno de tiendas minoristas, bares, restaurantes y diversiones, así como al Museo de cera de Madame Tussaud o un giro en un Noria de 400 pies de altura.