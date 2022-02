FOTOS. Pueblos en la sierra de México donde aún puedes conocer la nieve este 2022

Según información obtenida de Google Maps, Monterreal se ubica a 297 kilometros de Coahuila, lo que genera un viaje de un tiempo aproximado de 3 horas y 48 minutos, y no existen casetas de cobro desde un punto a otro.

Las Barrancas del Cobre también son un atractivo destacado de Creel , ya que ofrece actividades en contacto con la naturaleza. Se trata de uno de los sistemas naturales más largos y profundos del mundo, con más de 60 mil kilómetros de montañas, de acuerdo con México Desconocido, portal especializado en turismo; un lugar en el que se pueden realizar todo tipo de actividades como paseos a caballo, caminatas, viajes en teleférico y vistas de impacto que no puedes perderte, postales perfectas para fotografiar y atesorar los mejores recuerdos. Dentro del mismo parque encontrarás las tirolesas más altas y rápidas de todo México, una atracción llena de adrenalina que es imprescindible en el parque natural y tiene un costo aproximado de $50 pesos mexicanos por persona con la oportunidad de subir y bajar dos veces, de acuerdo al sitio oficial del destino turístico.

Te contamos sobre los mejores pueblos ubicados en la sierra de México con bajas temperaturas para poder disfrutar de la nieve, ya sea volviéndola a ver o conociéndola por primera vez. Visitar un lugar con nieve es ideal para vivir una experiencia única y gozar de deportes que no pueden llevarse a cabo en otros lugares con climas distintos como esquiar, patinar en hielo, pasear por las montañas y practicar snowboard.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.