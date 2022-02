Intercambios estudiantiles: Las mejores 7 ciudades para estudiar, según expertos

Ciudad de México.- Si bien la pandemia del Covid-19 motivó en un inicio la suspensión de los intercambios estudiantiles presenciales, actualmente es factible realizarlos en ciertas naciones con las precauciones sanitarias correspondientes, indican especialistas.

De acuerdo con Liliana Álvarez Tostado, directora de International Affairs de la Universidad Panamericana, la inoculación y las estrategias para mitigar riesgos de contagio han constituido aspectos clave para lograr su reactivación.

"Idealmente, los jóvenes deberán tener un esquema de vacunación completo con sustancias aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y avaladas por el país destino", comenta. "Deberán saber cómo se ha comportado la pandemia en esa región y las medidas de prevención establecidas".

Conocer con antelación las políticas de ingreso vigentes permitirá a los estudiantes determinar si deberán ponerse una dosis de refuerzo, realizar cuarentena al llegar o buscar la vacunación con un agente específico para asegurar su entrada al país destino.

Tener un seguro de gastos médicos internacional que cubra enfermedades y accidentes es indispensable, agrega.

Estudiantes podrán retomar los intercambios presenciales de manera segura, consideran expertos. Foto: Pixabay

A lo anterior, Francisco Huerta, director de Administración de Operación Internacional del Tec, suma la exigencia de pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2 y estar al tanto de los últimos decretos en materia de apertura y cierre de fronteras.

"Aunque la mayoría de los países está recibiendo alumnos extranjeros, los jóvenes deben averiguar en la página de orientación de su universidad o directamente en la embajada del país en el que quieren estudiar cuáles son los requisitos de ingreso, pues no hay un estándar", aclara.

"Deben estar conscientes que pueden presentarse nuevas variantes o repuntes de contagios, lo que podría afectar sus planes".

Bajo este contexto, el experto recomienda a los interesados reflexionar si estarán dispuestos a retomar las clases virtuales fuera de México, aislarse o volver antes de concluir el periodo establecido.

"Se requiere apertura y flexibilidad ante la situación que estamos viviendo", afirma.

Aspectos relevantes

Roberto Pozos Cuéllar, coordinador del Centro Internacional de Educación La Salle, aconseja planificar esta vivencia con un año de anticipación a fin de efectuar los trámites correspondientes y juntar los recursos para emprender el viaje.

"Siempre es necesario hacer un ahorro y revisar tanto las becas como los apoyos que podrán financiar su traslado, estadía y manutención", añade el académico.

Asimismo, Pozos Cuéllar sugiere investigar la existencia y vigencia de convenios bilaterales que sufraguen el costo de colegiatura o permitan la extensión de su pago en la institución destino.

Huerta, por otro lado, ratifica la relevancia de contar con un certificado de idioma vigente que avale el dominio de la lengua en la que se impartirán las clases, así como de conocer lo suficiente del lenguaje local para satisfacer necesidades básicas y del clima previsto en la región durante la estadía.

Mientras que Álvarez Tostado, directiva de la UP, resalta la relevancia de elegir a conciencia la institución educativa en la que se llevará a cabo el intercambio.

Alternativa virtual

A decir de José Manuel Paez, vicerrector de Internacionalización del Tec, la reactivación de los intercambios presenciales no desplazará ni sustituirá los avances en materia de movilidad virtual, ya que esta última ofrece una alternativa viable para quienes no cuentan con los recursos financieros necesarios o no desean realizar los trámites descritos.

Esto, a su vez, permitirá ampliar el número de estudiantes y trabajadores con acceso a nuevos conocimientos, metodologías y vivencias con personas de distintas latitudes.

"Queremos que los currículums de cada carrera sean más internacionales y que cada individuo tenga la oportunidad de hacer un intercambio, virtual o presencial", señala.

Esta visión es compartida por Pozos Cuéllar, coordinador en la Universidad La Salle, quien asegura que las universidades no sólo seguirán robusteciendo y adaptando ambas modalidades a nuevas circunstancias, sino que también podrán fusionarse para maximizar las ventajas de la internacionalización y la interculturalidad.

Refuerzan acciones

Para maximizar las experiencias, las universidades trabajan en nuevas estrategias de intercambio dirigidas a su comunidad académica.

La Salle, por ejemplo, prevé implementar este 2022 un nuevo esquema de movilidad tanto para alumnos como para trabajadores: las becas de reciprocidad.

De acuerdo con Pozos Cuéllar, el programa arrancará con 12 apoyos; cubrirá gastos de traslado, hospedaje y alimentación de los beneficiarios en un país latinoamericano, como Brasil, Colombia o Perú.

En tanto, la UP participa en el proyecto COIL, en el cual dos profesores de casas de estudio distintas colaboran para dar una clase en común. Por un lado, esto permite a los estudiantes acceder a nuevas perspectivas y formas de trabajo sin costo extra, mientras que, por el otro, los docentes reciben la capacitación necesaria para llevar a cabo dichas sesiones educativas.

El Tec tiene previsto incrementar el número de becas totales para periodos cortos, como veranos, y parciales a fin de ampliar el número de estudiantes y docentes que viajan al extranjero.

Impulso profesional

A decir de Sergio Porragas, director de Operaciones de OCCMundial, las experiencias en el extranjero son altamente valoradas por empresas que buscan nuevos talentos.

"Independiente del CV o la carrera que estén estudiando, los reclutadores les dan gran valor a las personas que buscan dar un extra, que se salen de la caja y que van más allá de los conocimientos impartidos en su alma mater".

Liderazgo, adaptación al cambio, resiliencia y colaboración en equipos multifuncionales son algunas habilidades que desarrollan.

Para el especialista, no hay una distinción entre intercambios virtuales o presenciales al aplicar a una vacante, pues la adquisición de conocimientos y el mejoramiento de capacidades no depende del traslado físico.

"La pandemia abrió un abanico de oportunidades para todas las personas que buscan desarrollarse (.) mediante plataformas educativas", comenta.

"El conocimiento está a la mano de todos y se priorizan a las personas que siguen actualizándose y estudiando", añade.

De acuerdo con el ranking internacional QS Best Student Cities 2022, las siete mejores ciudades para estudiar son:

Londres

Esta ciudad de Reino Unido concentra 18 casas de educación superior de las cuales dos están entre las 10 mejores del mundo, según el QS World University Rankings 2022: el Imperial College London y la University College London.

Es una opción atractiva pues ofrece costos de matrícula más bajos que en Estados Unidos y permite que estudiantes extranjeros trabajen tiempo completo durante sus vacaciones y hasta 20 horas semanales en el resto del ciclo escolar.

Londres es la ciudad número uno para realizar un intercambio estudiantil presencial. Foto: Pixabay

Múnich

Situada en Alemania, tiene precios más accesibles que otras ciudades europeas. También ofrece una buena calidad de vida y es fácil trasladarse de un lugar a otro.

Sus universidades públicas no cobran tasas de matrícula en programas de licenciatura, y los alumnos que no pertenecen a la Unión Europea pueden trabajar 120 días por ciclo escolar; al egresar, se les permite extender su permiso de residencia hasta 18 meses para buscar un trabajo si así lo desean.

Seúl

La capital de Corea del Sur se posiciona por la fuerte reputación de sus egresados en el ámbito nacional e internacional, así como por albergar cerca de 40 universidades, entre ellas la Universidad de Corea y la Yonsei University.

Se ha convertido en un destino atractivo por la alta presencia de empresas tecnológicas. Los estudiantes internacionales pueden solicitar un permiso laboral de hasta 20 horas a la semana durante los ciclos escolares y sin restricciones en vacaciones.

Tokio

Al ser un centro financiero relevante, la capital japonesa promete numerosas oportunidades para realizar pasantías en corporativos. Parte de su atractivo se debe a la calidad de vida que ofrece, así como por los altos estándares de limpieza y seguridad brindados a sus habitantes.

En lo relativo al empleo, los estudiantes con permiso del Ministerio de Justicia pueden trabajar un máximo de 8 horas diarias y 28 horas semanales durante las vacaciones escolares.

Berlín

Además de albergar escuelas de renombre, como la Universidad Libre de Berlín, esta ciudad ha captado la atención de alumnos internacionales gracias a los múltiples cursos de idiomas que se imparten en sus instituciones, principalmente en posgrados.

A lo anterior se suma una excelente calidad de vida, de transporte, de cobertura médica y bajos costos de renta. Al igual que en Múnich, las universidades públicas no cobran tasas de colegiatura a nivel licenciatura.

Melbourne

Considerada la capital cultural de Australia, esta urbe oceánica aloja centros educativos de renombre, como la Universidad de Melbourne, la Monash University y la Victoria University.

En cuanto a sus políticas de trabajo, permite a los estudiantes extranjeros laborar hasta 20 horas a la semana durante el ciclo escolar; no hay límite de tiempo en vacaciones. Además, al egresar pueden solicitar un permiso especial que les permite vivir y trabajar por hasta cuatro años más.

Zúrich

Situada en Suiza, esta urbe cuenta con dos destacadas instituciones de educación superior: la Escuela Politécnica Federal de Zúrich o ETH Zurich y la Universidad de Zúrich. Económicamente, se trata de una ciudad con altos gastos cotidianos que se compensan con bajas matrículas.

Los universitarios pueden laborar hasta 15 horas semanales durante el semestre y horario completo en las vacaciones, pero sólo tras haber residido en territorio suizo por al menos seis meses

¡Conócelos! Los 10 pueblos mágicos de México más buscados en Internet

Carnavales en Brasil son aplazados por nueva ola de contagios de Covid-19

USA pedirá vacunación Covid a quienes entren por tierra desde México y Canadá