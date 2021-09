Estados Unidos.- La mayoría de las escenas que se viven en películas son recreadas en los más importantes estudios de Hollywood, sin embargo, "El Conjuro" se alejó de lo tradicional para elegir un recinto ubicado en Rhode Island para grabarse, un lugar que se considera como una de las casas embrujadas más famosas de los Estados Unidos.

La casa colonial, recinto de la exitosa película de 2013, está a la venta por segunda ocasión en dos años, y el precio ha incrementado mucho más que la oferta inicial, aumentando tres veces más.

Ubicada en el pueblo de Harrisville, en Rhode Island, se construyó en el año de 1763, según WJAR, una afiliación de NBC News, y comprada en 2019 por Cory Heinzen, un entusiasta paranormal, por menos de $440 mil dólares.

La macabra casa donde se filmó "El Conjuro" se vende por 1.2 millones de dólares. Foto: Instagram

Pero este mes, la casa sale a la venta con un precio de $1.2 millones de dólares, ofreciendo al comprador la oportunidad de "poseer una pieza extraordinaria de historia cultural". Dentro de la misma descripción incluyen diferentes atractivos del lugar y buscan clientes potenciales para mostrárselas.

"Se rumorea que está encantada por la presencia de Bathsheba Sherman, que vivía en la casa durante el siglo XIX", se lee en la descripción, que agrega que es una de las casas encantadas más conocidas en el país estadounidense.

No sólo eso, la casa cuenta con una trilogía de libros sobre las experiencias fantasmales en el lugar por Andrea Perron, que vivió ahí cuando era una niña, alrededor del año 1970. "House of Darkness, House of Light", lleva por nombre la serie de libros.

Pero lo más importante, la investigación de la casa realizada por Ed y Lorraine Waren, que sirvió de base para la película "El Conjuro".

Jenn Heinzen, una de las propietarias actuales de la casa, le dijo al Wall Street Journal que la casa está reservada con invitados y recorridos hasta 2022, pero en venta.

