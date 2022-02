Ante la pandemia del Covid-19, Francia como muchos países alrededor del mundo ha implementado una serie de restricciones para entrar a su territorio, sin embargo las condiciones para entrar en Francia varían según tu país de origen, por lo que si tienes pensado visitarla es necesario que conozcan qué cosas necesitas y la forma en que puedes cumplirlas.

Las autoridades francesas han implementado una lista en donde se selecciona a los países en los que no se ha observado una circulación activa del virus del Covid-19 o en los que no se han detectado variantes preocupantes y los agrupa en los “países o territorios verdes”, mientras que el resto, es decir aquellos en los que se ha observado una circulación activa, pero controlada, del virus, se encuentran en “países o territorios naranja”.

Esta forma de diferencias a los países, es la misma que dicta los requisitos que debes cumplir para cruzar a su territorio, ya que si tu país de origen se encuentra en la lista naranja, entonces no estás habilitado para realizar un viaje con motivos de turismo, solo se permitirá el cruce a aquellos con viajes esenciales.

“La lista de países o territorios de la zona verde puede cambiar a medida que evolucione la situación epidémica mundial en los países o territorios” se puede leer en el portal perteneciente al Ministerio del Interior de Francia.

¿Cuáles son los países o territorios verdes?

Según el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores, son aquellos en los que no se ha observado una circulación activa del virus ni se han detectado variantes preocupantes.

Estos países son todos aquellos que se encuentren dentro de la Unión Europea, así como los territorios de Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y el Vaticano.

También se encuentran un conjunto de países fuera de Europa, como lo son: Arabia Saudí, Baréin, Camboya, Cabo Verde, Chad, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Gabón, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bisáu, Honduras, Hong Kong, Mauricio, Indonesia, Japón, Kuwait, Laos, Mauritania, Marruecos, Nepal, Nueva Zelanda, Nicaragua, Qatar, Ruanda, Samoa, Senegal, Sri Lanka, Taiwán, Tanzania, Togo, Uganda, Vanuatu, Venezuela y Vietnam.

¿Cuáles son los países o territorios naranjas?

A pesar de que el portal del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores no señala de manera específica cada uno, se encarga de agregar que en esta lista figuran “todos los países y territorios que no figuran en ninguna de las otras listas”, por lo que si tu país no se encuentra en la lista verde, quiere decir que no podrás realizar viajes no esenciales a Francia a menos que cuentes con un motivo de emergencia.

¿Por qué motivos podría ingresar alguien desde un país “naranja”?

Se trata de una una serie de motivos para países “naranja” que se encuentren fuera de Europa y que son dictados por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores.

Fallecimiento de familiar directo o visita a persona en estado crítico para familiares directos.

Visitantes que viajen a Francia para ejercer derechos de custodia reconocidos por sentencia judicial.

Personal de la empresa de transporte

Las personas citadas por una autoridad judicial o administrativa.

Las personas a las que les resulte legal o económicamente imposible permanecer en el territorio donde se encuentren o que sean objeto de una medida de expulsión.

Participantes en un programa de intercambio universitario.

Personas que viajen por motivos de emergencias médicas críticas.

Personas en misiones esenciales para una actividad económica , que requieran presencia física.

Profesionales de la salud e investigadores que ayuden en la lucha contra el Covid-19.

Las personas en cometidos ocasionales vinculados al ejercicio de actividades del sector público inaplazables.

Deportistas profesionales de alto nivel para participar en eventos aprobados por el Ministerio del Deporte.

¿Qué requisitos debo cumplir para viajar de México a Francia?

Comencemos con lo indispensable: pasaporte mexicano vigente, y es que aunque cuentes con los demás será necesario que cumplas con las reglas básicas para entrar al territorio entre las que se encuentra el pasaporte, ya que los ciudadanos mexicanos no necesitan una visa para permanecer en Francia al menos por 90 días.

Los otros documentos a presentar son: Boleto de avión, ida y vuelta, reserva de hotel o constancia de alojamiento, comprobante de ingresos financieros y seguro médico internacional vigente.

Además, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, es necesario cumplir con las diversas medidas para evitar la propagación del virus implementadas por el gobierno francés, además de contar con un motivo de emergencia para realizar el viaje, ya que México se encuentra en la lista de “países o territorios naranja”.

Los requisitos para entrar a Francia son:

Todas las personas mayores de 12 años, vacunadas o no, deben presentar una prueba de PCR o de antígenos negativa realizada dentro de las 48 horas antes del viaje.

Contar con una declaración jurada en la que acepta realizarse una prueba o un examen virológico para la detección del Covid-19 a su llegada.

Las personas no vacunadas deben presentar una prueba negativa de Covid-19 y aislarse durante siete días.

Llenar la autorización de viaje donde se muestre el motivo de emergencia del viaje.

Contar con el esquema de vacunación completo.

Para Francia, un esquema de vacunación completo se considera de esa manera si han pasado 28 días desde la dosis única de las vacunas Janssen/Johnson & Johnso; 14 días después de la segunda dosis para las vacunas Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria; y 14 días después de la dosis única en casos de personas que padecieron Covid-19 en los últimos seis meses y lo puedan comprobar.

Cabe mencionar que, en Francia es necesario contar con un pasaporte de vacunación para poder realizar la mayoría de las actividades sociales y culturales por lo que es recomendado tramitar una versión digital o en papel; por lo que las personas mayores de 18 años que ingresen al territorio deberán haber recibido una dosis de refuerzo a más tardar 9 meses después de la inyección de la última dosis requerida.

En México fueron aplicadas algunas vacunas que no fueron aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que en ese caso se considerará como “no vacunado” y deberá iniciar el proceso de vacunación nuevamente, en esta ocasión con una vacuna reconocida por Francia.

