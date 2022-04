Las etapas están listas para el Rally de las Naciones 2022 en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- A unas horas de iniciar con el arranque oficial en Guanajuato, Capital, organizadores del Rally de las Naciones 2022, ya anunciaron que todo se encuentra listo para dar inicio a este gran evento lleno de adrenalina que pondrá a temblar de emoción a todo México y el mundo.

A través de un comunicado de prensa publicado por el centro de medios del Rally de las Naciones 2022 se dieron a conocer los principales retos a los que se enfrenta México como competidor, quiénes son sus rivales más fuertes y cuáles son los retos para cada nación.

A continuación, se comparten opiniones de algunos pilotos del Rally de las Naciones 2022:

"Olvídense de Benito Guerra contra Matthew Wilson, quien lucha contra Harri Rovanperä y contra Adrien Fourmaux, quien a su vez quiere derrotar a Mads Østberg", se comunicó a través de redes sociales oficiales del Rally de las Naciones 2022.

Este fin de semana se llevará a cabo el Rally de las Naciones en Guanajuato y la mayor competencia para el país será enfrentarse a el Reino Unido, el cual lucha contra Finlandia y contra Francia, el cual a su vez quiere derrotar a Noruega. Y eso es solo el principio, ya que también hay equipos increíbles procedentes de Estados Unidos, Japón, Italia, España, Ecuador y otros países de Europa y América Latina.

Con sede en León, el Rally de las Naciones Guanajuato de esta semana será un reflejo del itinerario de la fecha mexicana del Campeonato Mundial de Rally (WRC), evento al cual México busca regresar de lleno en 2023.

La duración del evento se realizará en tres días en lugar de cuatro. Pero el reto de los caminos mundialmente conocidos sigue siendo el mismo. Otra diferencia es la selección de participantes habituales del WRC y leyendas que estarán competiendo por su país de origen en lugar de por la gloria individual.

En cada una de las 16 etapas podrán obtenerse puntos, y el equipo que para el domingo en la tarde haya conseguido más puntos, se llevará la victoria y el orgullo nacional a casa. Los autos en los que competirán las tripulaciones son muy variados y distintos entre sí, pero los organizadores del Rally de las Naciones Guanajuato han creado un coeficiente dentro del cronometraje para igualar el desempeño y dar resultados significativos.

El evento dará inicio con la habitual y espectacular arrancada ceremonial en el centro de Guanajuato, antes de sumergirse en los túneles y calles de la ciudad en lo que debe ser la etapa súper especial más reconocible de todo el mundo.

Es oficial estamos a unas horas del arranque hoy viernes en punto de las 19:58 horas, tiempo del centro de México.

La competencia ardua será de sábado a domingo, cuando las tripulaciones se enfrenten a las pruebas clásicas como Guanajuatito, Otates, Alfaro y Derramadero-El Brinco.

El finlandés Harri Rovanperä, padre del actual líder del Campeonato Mundial de Rally, Kale, es un excampeón del Rally México (2002, evento candidato al WRC) y ya cuenta las horas para volver a competir por primera vez desde 2010.

“Tengo ya demasiado tiempo sin subirme a un auto”, comentó. “Acostumbrarme nuevamente a hacer las notas de navegación no fue fácil, pero estoy seguro de que todo estará bien. El reconocimiento (recce) fue un día muy largo, pero estos caminos son fantásticos. Siempre es agradable estar en este país y con esta gente”, expresó.

El favorito de Guanajuato, Benito Guerra, compite por el equipo de México con un compañero que le es muy familiar, su padre, Benito Guerra, y ambos terminaron el reconocimiento del jueves, ansiosos por iniciar las etapas.

“Los caminos están en excelentes condiciones”, comentó Benito hijo. “En algunos lugares el camino está tan liso que pondremos algo de caucho en la superficie. Será increíble. Se siente muy bien estar de regreso en la competencia y tener a mi padre en el mismo equipo en este, que es su primer rally internacional. ¡Estoy muy orgulloso de que los dos estemos representando a México¡", comentó

La actual estrella del Campeonato Mundial de Rally, Adrien Fourmaux, hará su debut en México esta semana. El francés reconoció que las etapas están a la altura de sus expectativas.

“Las etapas son de verdad excelentes”, comentó, “en algunos lugares son muy sinuosas, pero también son muy agradables y fluyen de maravilla, y a veces son tan rápidas que es una locura. El paisaje es muy bonito y estoy seguro de que nos divertiremos mucho este fin de semana", expresó.

Para el compañero del equipo francés de Fourmaux, el excampéon del WRC Didier Auriol, esta es su segunda vez compitiendo en el Rally de las Naciones, ya que participó en el evento de 2009.

“Es muy lindo estar de regreso”, comentó Auriol, quien conduce un Subaru Impreza WRX. “El reconocimiento estuvo interesante. Los caminos no serán nada fáciles. Algunas partes son muy rápidas, pero en otras hay crestas y secciones angostas. Es muy importante escuchar y seguir las notas”, manifestó.

“Es muy agradable competir junto con Adrien. Era importante que él viniera aquí y corriera estas etapas para obtener experiencia. Pero también pienso que él es el piloto que puede ganar esta carrera”, comentó.

Matthew Wilson y Tom Williams conforman el equipo del Reino Unido. Ambos han competido en Guanajuato anteriormente.

Al respecto, Wilson comentó: “Es muy bueno haber hecho el reconocimiento. Hoy traemos mucha energía gracias a los bizcochos Tunnock's de nuestro copiloto Stu [Loudon, quien hace los bizcochos Tunnock's]. No, ya en serio, nos fue muy bien. Los caminos lucen bien, no tuvimos ninguna ponchadura durante el reconocimiento, y ya estamos listos para empezar”.

Mads Østberg encabeza el equipo noruego con su amigo y vecino Eyvind Brynildsen compitiendo junto a él.

“Es genial estar de regreso”, dijo el que alguna vez fuera campeón del rally. “Cuando me llamaron para preguntarme si quería competir aquí, no tuve ninguna duda: ¡tenía que venir! Todo el ambiente del lugar es simplemente maravilloso. La gente es muy amable y entusiasta, pero también tiene que ver un poco con el ego del piloto de rally; venir aquí y ser reconocido es excelente.

“Es muy divertido correr para el equipo de Noruega y me parece maravilloso venir aquí desde el mismo distrito de Noruega que mi compañero de equipo, Eyvind”, expresó.

Podría pensarse que los caminos de tierra y grava de México son algo extraño para Østberg. Pero no es así. A pesar de los 40 grados de diferencia en la temperatura, para él son extraordinariamente similares a las etapas invernales de Noruega.

“Competir aquí en México me recuerda a la nieve; me sorprende cada vez que vengo, ¡quizás por eso me gusta! La similitud está en el enorme cambio de agarre que hay de la línea interior a la exterior. En la nieve, pasas de una buena base de hielo en el interior a la nieve suelta en el exterior y aquí pasas de una buena línea a la parte arenosa en el exterior, que es bastante resbaladiza”, mencionó.

Este histórico evento trae múltiples beneficios para Guanajuato, México y miles de personas. Principalmente se beneficiarán económicamente rancherías y comunidades del Estado, se reactivará la emoción de los fans de automovilismo que después de años de no ver de cerca un evento como este ya están ansiosos por acudir.

El Rally de las Naciones volvió pero esta vez con mayor compromiso social, se respetarán las medidas sanitarias establecidas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Y se pedirá una ID para acceder al Parque de Servicio en León, con la finalidad de tener un control responsable de los asistentes

Conoce los equipos:

Equipos del Rally de las Naciones Guanajuato: Equipo México 1

Benito Guerra/Dani Cué (ŠKODA Fabia Rally2)

Benito Guerra Sr/Jorge Salmones (Mitsubishi Lancer Evo IX) Equipo México 2

Ricardo Cordero/Marco Hernández (Citroën C3 Rally2)

Gerardo Hernández/Sergio Contreras (Mazda Rally5) Equipo México 3

Emilio Velázquez/Javier Marín (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Patrice Spitalier/Nicolás Spitalier (Renault Clio) Equipo México 4

Francisco Name/Armando Zapata (Subaru WRX)

Gustavo Urióstegui/David Hernández (Renault Clio) Equipo Noruega

Mads Østberg/Johan Johansson (ŠKODA Fabia Rally2)

Eyvind Brynildsen/Roger Eilerstein (Mitsubishi Lancer Evo X)

Equipo Finlandia

Harri Rovanperä/Angélica Fuentes (Citroën C3 Rally2)

Roope Korhonen/Viinikka Anssi (Mitubishi Lancer Evo IX) Equipo Francia

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2)

Didier Auriol/Denis Giraudet (Subaru WRX) Equipo Italia

Alberto Batistolli/Simone Scatollin (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Andrea Mabellini/Virginia Lenzi (Renault Clio) Equipo Reino Unido

Matthew Wilson/Stuart Loudon (Ford Fiesta Rally2)

Tom Williams/Ross Whittock (Ford Fiesta Rally3) Equipo España

Nils Solans/Marc Marti (Mitsubishi Lancer Evo X)

Josep Bassas/Axel Coronado (Mitsubishi Lancer Evo IX) Equipo Europa

Sebastian Barbu/Bogdan Iancu (Renault Clio)

Niki Schelle/Lina Meter (Ford Fiesta Rally5) Equipo Japón

Hiroki Arai/Yasui Takahiro (Subaru WRX)

Hirotaka Ishi/Fernando Segura (Ford Fiesta Rally5) Equipo Estados Unidos

Dave Carapetyan/Nick Dobbs (Subaru WRX)

Mike Glover/Glen Ray (Subaru WRX) Equipo América Latina

Miguel Granados/Adrián Carmona (ŠKODA Fabia Rally2)

Julián Jaramillo/Gabriel Marín Jr (Volkswagen Proto Evo IX) Equipo Ecuador

Javier Serrano/Juán Sánchez (Ford Fiesta Rally5)

Diego Serrano/Juan-Felipe Serrano (Renault Clio)

