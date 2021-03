Las maravillas que tienes que visitar en Mocorito, Sinaloa

Sinaloa.- Seguramente has visto ese precioso campo de girasoles que todos adoran visitar, pero lo que no sabes es dónde está ubicado. Este espacio natural y muchas otras maravillas se encuentran en Mocorito, Sinaloa, el Pueblo Mágico con una impresionante arquitectura y una gastronomía que no puedes dejar de probar.

Su belleza arquitectónica lo hace colocarse como el "Atenas" de Sinaloa, pues cuenta con espectaculares edificios coloniales, fachadas coloridas y sitios de interés histórico, cultural y de importantes tradiciones. Además, en Mocorito se continúa practicando el Ulama, un antiguo deporte de pelota de la época prehispánica en México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin lugar a dudas, una de sus hoyas es el Templo de la Purísima Concepción, construido en el año de 1594 y que conserva por lo menos 14 grabados del siglo XVI representando las diversas estaciones del viacrucis.

Leer más: Qué hacer en Arteaga, "La Suiza de México", ubicada en Coahuila

Otro de sus emblemáticos espacios para disfrutar en Mocorito es su Plazuela de los Tres Grandes, que rinde homenaje a figuras históricas como Agustina Ramírez, Rafael Buelna Tenorio y Eustaqui Buelna, tres destacados mocoritenses que homenajearon con estatuas. Estos y más monumentos con alto valor histórico se ubican en el Pueblo Mágico de Sinaloa.

Mocorito es un sito histórico que no puedes dejar pasar la oportunidad de visitarlo. Foto: Instagram

La Plaza Rafael Buelna también es un espacio que tienes que visitar, en donde podrás admirar su impresionante mural de nombre "Mocorito Ateneo Sinaloenses", hecho a base de pequeños mosaicos que revelan la historia del Pueblo Mágico, así como sus fiestas y tradiciones.

El campo de los girasoles, abierto entre enero y febrero, es una de las maravillas que no puedes perder la oportunidad de visitar en Mocorito, Sinaloa, ya que el Pueblo Mágico se convierte en una pintura de Van Gogh con tan impresionante espacio natural ideal para las mejores fotografías y una experiencia sin igual.

Las maravillas que tienes que visitar en Mocorito, Sinaloa. Foto: Instagram

Leer más: Visita Aquismón, en San Luis Potosí, un Pueblo Mágico para los amantes de los deportes de aventura

La gastronomía en Mocorito no tiene comparación, puedes probar su delicioso chilorio, justamente inventado en este Pueblo Mágico, su chorizo, quesos, carne de cerdo deshebrada con chile pasilla y sus dulces como jamoncillos, cocadas y mermeladas.

Suscríbete aquí a Disney Plus