México.- Entre los atractivos que tiene México para visitar y disfrutar de merecidas vacaciones están sus paradisiacas playas, los destinos favoritos de sus visitantes, entre los que están los extranjeros y principalmente los famosos.

Sí, a los famosos extranjeros les encanta visitar México y sus más hermosas playas. En ocasiones vemos a estrellas de talla internacional en las mejores playas hospedándose en los hoteles más lujosos y pasándola de maravilla.

Un claro ejemplo es Dua Lipa, que ya se le hizo costumbre visitar México, su nuevo lugar favorito, o las Kardashians, que han revelado ser fanáticas del país azteca, su cultura, gastronomía y preciadas playas.

Por este motivo, te traemos una lista de algunos famosos que adoran pasear por México y disfrutar de sus atractivos.

Las Kardashias y su adoración por México

Kourtney, Khloé y Kim Kardashian adoran visitar México, incluso, en su reality show Keeping up with the Kardashians lo han revelado en más de una ocasión. Las socialités gustan visitar Punta Mita, en Nayarit, y hospedarse en los más lujosos lugares; recientemente disfrutaron de una mansión de lujo valuada en 25 millones de dólares.

Las playas que los artistas extranjeros visitan en México y que tu puedes visitarlas

Dua Lipa está fascinada con Tulum

Una de las tantas visitas de Dua Lipa a México fue en las famosas playas de Tulum, acompañada de su novio Anwar Hadid, un grupo cercano de amigas y su hermana. La cantante británica la pasó de maravilla y lo evidenció en sus redes sociales.

Lady Gaga y sus vacaciones en Cabo San Lucas

Otra amante de México es la excéntrica Lady Gaga, que para su cumpleaños número 33 decidió organizar un viaje hacia las playas de Cabo San Lucas para celebrarlo con sus amigos más cercanos y hasta su novio. La cantante se dejó ver en traje de baño y hasta topless por el lugar, disfrutando de todas las maravillas naturales.

Kendall y Kylie Jenner en Jalisco

Recientemente, Kendall y Kylie visitaron Jalisco, específicamente en Costa Careyes, donde rentaron una casa de playa de lujo y se divirtieron al máximo con sus amigas, disfrutando de la playa e increíbles vista panorámicas del lugar.

Timothée Chalamet flechado por Eiza González en Los Cabos

El caso que causó revuelo fue la visita del actor estadounidense-francés Timothée Chalamet, que visitó Los Cabos al lado de la querida Eiza González, evidenciando lo bien que la pasan juntos y hasta compartiendo ardientes momentos que lograron volver sus nombres tendencia en Twitter.

Leer más: Te gusta la playa, te decimos cuales son las 5 mejores de México