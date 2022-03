Las razones por las que debes visitar la Huasteca Potosina; quedarás más enamorado de México

Si estás un poco exigente con tu próximo viaje debes comenzar a considerar que los lugares variados son los mejores, así nunca te cansas de ver los paisajes y admirar la cultura, por eso, hoy te tenemos la mejor opción y por eso te damos las razones por las que debes visitar la Huasteca Potosina; te aseguramos quedarás aun más enamorado de México.

Para empezar, te explicamos ¿qué es la Huasteca Potosina? Es una región de México ubicada en el estado de San Luis Potosí y se encuentra conformada por 20 municipios, es un lugar que cuenta con gran variedad de atractivos debido a que su ruta cuenta con ecosistemas desérticos y selváticos, lo que lo vuelve el lugar perfecto para sumergirse en viaje lleno de diversión.

Además, es un lugar lleno de cultura e historia, ya que a lo largo de los años ha formado parte importante de momentos como la Independencia y la Revolución Mexicana, lo que te llevará por un camino lleno de datos históricos que te dejarán sorprendido y con ganas de más.

La Cascada del Meco con una caída de 30 metros, en el municipio de "El Naranjo". Foto: San Luis Potosí Turismo

Un recorrido por la Huasteca Potosina incluye visitar los municipios de Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El Naranjo, Huehuetlán, Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás y Tanquián de Escobedo, además no es necesario empezar por un específicamente, ya que todos cuentan con lugares impresionantes.

Si eres amante de la naturaleza no puedes dejar de visitar la flora y fauna que conformar los hermoso paisajes de la Huasteca como lo son el Sótano de las Golondrinas, la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa, la Cascada de Tamul y la laguna de la Media Luna.

Y si eres más culturas y artístico entonces debes dirigirte al Sitio Arqueológico de Tamtoc o a Xilitla, en donde encontrarás una serie de conventos que te impresionarán con su arquitectura del siglo XVI, aunque también podrás encantarte con la música típica de la región conocida como el Huapango o Son Huasteco.

Una de las mejores cosas de la Huasteca Potosina es su gastronomía como lo es el Zacahuil Huasteco, también llamado “tamal gigante”, es el platillo típico de la zona y puede estar hecho de pollo o puerco, aunque su gran tamaño permite que coman más de 50 personas.

También puedes llevarte a casa algunas artesanías, y es que la huasteca se caracteriza por sus grandes trabajos de alfarería, talabartería, ebanistería y carpintería, así como cestería, coronas de flores de papel y productos de vela.

¿Qué visitar en la Huasteca Potosina?

Jardín Surrealista de Edward James

Uno de los lugares favoritos de los turistas es el Jardín Surrealista de Edward James que se encuentra en el municipio de Xilitla y que es uno de los símbolos más representativos de esta corriente artística.

El Jardín Surrealista de Edward James es uno de los símbolos más representativos de esta corriente artística. Foto: VisitMexico

Si quieres sentirte en un lugar mágico y especial entonces debes dirigirte a este jardín, en donde te encontrarás con esculturas basadas en símbolos mágicos escondidas entre la exótica vegetación selvática, así la cascada natural de más de 70 metros de altura y que te transportarán a un lugar parecido a un cuento de hadas. Además se recomienda visitarlo durante la mañana para apreciar mejor el rocío en las plantas.

Y ya que estás en Xilitla entonces no puedes dejar de ir a bailar un huapango en la plaza principal, donde todos los domingos se reúnen personas a zapatear al ritmo de la música, no importa que lo tuyo no sea el baile, solo déjate llevar y ten un momento divertido.

Puente de Dios

En Tamasopo se encuentran unas impresionantes cascadas, se trata de tres caídas de agua que forman tranquilos estanques, también se encuentra Puente de Dios una poza de más de 30 metros de profundidad que fue esculpida por la fuerza del agua y el tiempo, formando ese hermoso lugar.

El Puente de Dios es una poza de más de 30 metros de profundidad que fue esculpida por la fuerza del agua y el tiempo. Foto: VisitMexico

Para los más aventureros es perfecto y es que puedes lanzarte desde sus rocas naturales a una altura de más de seis metros y sentir la adrenalina de la caída.

Las grutas forman lugares mágicos en la caverna escondida debajo de las piedras erosionadas cuyas aguas cristalinas, te permitirán disfrutar de los peces de colores que viven en sus aguas.

Sótano de las Golondrinas

Esta es una de las 13 Maravillas de México, un lugar impresionante en donde podrás ver miles de aves saliendo de entre uno de los abismos más bellos y profundos del mundo.

El Sótano de las Golondrinas tiene una profundidad de 512 metros y una abertura de 60 metros de ancho, en donde podrás ser testigo de uno de los espectáculos más impresionantes del mundo, en donde miles de vencejos de collar blanco y cotorros verdes descienden a más de 210 kilómetros por hora.

La caverna se ubica en el Barrio de San Isidro en el municipio de Aquismón. Foto: San Luis Potosí Turismo

Las aves hacen de este lugar uno de los principales atractivos turísticos de la Huasteca Potosina y que encanta a todo aquel que lo visita por su enigmático espectáculo, toda una maravilla natural.

Cascadas de Micos

¿Quieres brindar de una cascada! Micos es el lugar ideal para hacerlo. Se conforma por varias cascadas de diferentes alturas, por lo que a lo largo del trayecto saltarás por siete impresionantes cascadas, la más alta de diez metros, solo para caer en grandes pozas de agua.

Sus estanques son cristalinos y azulados, además de que su río permite rentar una lancha para recorrerlo, así como practicar kayak, rapel, rafting, paracaidismo, ciclismo, buceo, espeleología, senderismo y campismo.

Cascada de Tamul

La Cascada de Tamul tiene una caída de 105 metros a la cual puedes llegar remando o en una lancha durante un recorrido de una hora que te permitirá disfrutar de hermosos paisajes hasta llegar a la cascada más imponente y hermosa de San Luis Potosí.

La cascada del Tamul tiene 105 metros de altura. Está ubicada al norte del municipio de Aquismón. Foto: Visit Mexico

Al llegar puedes nadar un poco en la caverna y refrescarte después de todo el camino, las aguas son azules y templadas, además encontrarás un techo en forma de cúpula en donde podrás ver las estalactitas y lanzarte clavados desde sus rocas para divertirte. Es un lugar paradisiaco que no puedes dejar pasar y disfrutar en tus vacaciones por la Huasteca Potosina.

