Las razones por las que te pueden rechazar tu pasaporte al viajar

Los detalles si importan y en muchos casos hacen la diferencia y esto aplica en el caso de los tramites y documentos que se necesitan para viajar. Las autoridades fronterizas son muy claras respecto a las cosas con las que tiene que cumplir un viajero para visitar un destino del extranjero, checa aquí las razones por las que podrían rechazar tu pasaporte.

El pasaporte al ser un documento tan importante para todos los viajeros ya que además de ser esencial para permitir que un extranjero ingrese al territorio de otro país, puede ser usada como una identificación más y ser un pase para obtener ayuda en los consulados y Embajada de México en el mundo.

Está dañado

Un pasaporte vigente además de no vencer próximamente tiene que integro, es decir no tener ningún daño. Si bien este requisito parece ambiguo, varios viajeros se han tomado con la desagradable situación de no poder tramitar tu visa o poder ingresar a algún destino por una simple mancha en las hojas de su pasaporte.

Un pasaporte puede ser considerado como dañado al tener desde una mancha en alguna de sus hojas o bien alguna rayadura, pero en algunos países las autoridades son mucho más rígidas al respecto y se considera daño cuando un pasaporte tiene tinta en alguna de sus páginas, si está decolorado o le falta alguna hoja.

Expira en menos de 6 meses

La vigencia es un dato muy importante al momento de visitar otros países y en el caso de que el tuyo este próximo a expirar, lo mejor será renovarlo, ya que en gran parte del mundo se requiere que este documento tenga al menos 6 meses de vigencia.

Si bien esta regla es diferente dependiendo del país que visites, este tiempo de vigencia es una buena referencia, ya que hay países como los que son parte de la Zona Schengen que te pedirán que tu pasaporte solamente tenga 3 meses de vigencia y otros más como Estados Unidos en donde solamente se necesita que este vigente durante el tiempo de tu estancia, siempre y cuanto tu visa también este vigente.

Ya no hay espacio

Los sellos es uno de los souvenirs favoritos de los viajeros, y si tu has recorrido varios destinos con tu pasaporte seguro tienes varios, pero esto no siempre podría ser positivo, ya que una regla más por la que te podrían negar la entrada por tu pasaporte es por la falta de espacio en tu pasaporte.

En varios destinos te pedirán que este documento tenga al menos dos hojas disponibles como lo son China y Sudáfrica, pero otras como Canadá, Reino Unido o Alemania te pedirán que tenga al menos 1 hoja disponible. Si a tu pasaporte le quedan pocas hojas lo mejor será renovarlo cuanto antes.