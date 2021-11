Lo que debes saber sobre la reapertura de la frontera de USA: requisitos, vacunas y horarios

La reapertura de la frontera se llevará a cabo en dos fases. En la primera, a partir de este lunes, se exigirán pruebas de vacunación para viajes no esenciales, lo que no aplica para viajes esenciales; en la segunda, a partir de enero, se exigirá que todos los viajeros estén completamente vacunados, sin importar el motivo de su viaje.

Los viajeros no vacunados pueden continuar cruzando la frontera de USA sólo para viajes esenciales, lo que implica respuesta a emergencias y salud pública, así como el comercio legal.

Esto significa que los mexicanos que recibieron vacunas como la rusa Sputnik V o la china CanSino no podrán ingresar, ya que estos fármacos no han sido aprobados por Estados Unidos ni figuran en la lista de la ONU para uso de emergencia.

Los cambios de las restricciones de USA se aplicarán a partir de este 8 de noviembre. Los cruces fronterizos estarán abiertos desde las 6 de la mañana, aunque en las garitas que operan las 24 horas los cambios entraron en vigor desde las 12:01 am.

Por primera vez desde marzo de 2020, las fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá se reabrirán para viajes no esenciales .

