Estados Unidos.- Uno de los destinos turísticos extranjeros más populares se encuentra en la frontera norte de México, por lo que con la apertura de fronteras el pasado mes de noviembre de 2021, te compartimos los cinco lugares de Estados Unidos para visitar en Semana Santa y así disfrutes tus vacaciones.

Estados Unidos es uno de los lugares favoritos de los mexicanos para hacer turismo o compras, sin embargo hay ciudades o estados que es imposible no visitar debido a sus grandes atractivos de playa o urbanos que los hacen los mejores destinos del país.

Por esa razón te compartimos los mejores lugares para visitar estas vacaciones de Semana Santa y donde podrás divertirte hasta deshacerte del estrés de la rutina laboral y escolar para recargar energías.

¿Qué visitar en Miami, Florida?

Las playas de Miami son el lugar perfecto para pasar Semana Santa debajo de los rayos del sol y la arena blanca, como la que se encuentra en South Beach, la playa más famosa y bonita de la ciudad, ahí se encuentra Art Decó District es famoso por sus más de 100 edificios diseñados con elementos coloridos y geométricos, además debes ir a Ocean Drive donde suele haber famosos paseando en sus autos clásicos.

Miami, Florida, ofrece unas deslumbrantes playas. Foto: VisitTheUsa

Entre los lugares que debes visitar se encuentra el barrio latino Little Havana donde se encuentra el icónico Domino Park y la calle Ocho ambientada en Cuba; conoce Freedom Tower, el edificio más representativo de la ciudad que ahora es un museo de arte contemporáneo.

Y si quieres visitar una alberca, entonces ve a la más famosa de Estados Unidos, se conoce como Venetian Pool y cuenta con cascadas y cuevas, si quieres algo más natural entonces ve al Fairchild Tropical Botanical Garden, un lugar con más de 33 hectáreas de jardines con árboles y flores de todo el mundo.

¿Qué visitar en Orlando, Florida?

Y si ya estás en Florida, entonces no debes dejar escapar la oportunidad de visitar la capital de los parques temáticos. Orlando cuenta con muchos parques que puedes disfrutar y dejarte llevar por la magia de sus películas, ya sea con los creados por Walt Disney Orlando o Universal Orlando, lo importante es que te dejes capturar por ellos.

Walt Disney Orlando tiene 4 parques diferentes: Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom y Hollywood Studios. Además de Typhoon Lagoon y Blizzard Beach, dos parques acuáticos; mientras que Universal Orlando se divide en Universal Studios Florida y Islands of Adventure.

Walt Disney World Resort en Orlando ofrece un mundo mágico de maravillas. Foto: VisitTheUsa

Aunque si quieres algo más que parques temáticos, entonces visita Downtown, así como Church Street District dónde podrás disfrutar de cines, bares y tiendas, así como comer en los conocidos food trucks y conocer un poco de sus platos típicos.

Si quieres algo diferente, entonces ve al distrito Mills 50 en donde encontrarás una comunidad que promueve el arte y la creatividad, así que si te gusta el arte callejero no puedes parar de conocerlo y probar la comida vietnamita.

En el centro de la ciudad de Orlando podrás encontrar el Lake Eola Park, donde puedes descansar de la urbanidad y tomar aire fresco frente a un gigantesco lago, así como preparar un picnic y dar un paseo en barca.

No olvides que Orlando también tiene hermosas playas que disfrutar, así como espacios naturales como el Ocala National Forest, el bosque más grande de Florida donde puedes realizar caminatas, montar a caballo, entre otras.

¿Qué visitar en San Diego, California?

Al encontrarse en la zona fronteriza con México, es una de las ciudades más visitadas, por lo que un lugar imperdible es el mirador de la Isla de Coronado que permite disfrutar de la Bahía de San Diego.

Es importante cruzar por el Coronado Bridge y disfrutar del paisaje ofrecido por la Isla de Coronado y la ciudad; aunque si ya estás en el condado, entonces visita el Zoológico de San Diego, conocido como el principal atractivo turístico de la ciudad, se encuentra en el Parque Balboa y tiene más de 4 mil animales de unas 800 especies diferentes.

Los visitantes de San Diego pueden pasar semanas en el Parque Balboa. Foto: VisitTheUsa

Si ya estás en el zoológico entonces recorre el Parque Balboa, tiene grandes jardines, museos, teatros y restaurantes, así como zonas para practicar cualquier tipo de deporte.

Aunque si eres de los que no puede dejar de visitar la playa durante Semana Santa, entonces visita la Jolla Cave, ahí puedes practicar deportes marítimos como surf y natación, así como actividades subacuáticas; si quieres algo más relajante entonces solo túmbate a tomar el sol en la arena o tómate fotos con las morsas.

Y si quieres un parque temático entonces ve a Sea World, un lugar lleno de exhibiciones y espectáculos de tema animal que permiten acercarse al mundo marino, tiene más de 20 mil animales entre los que se encuentra una ballena; ¿algo diferente? Ve a Legoland California, es un parque temático de Lego donde hay exhibiciones interactivas, se divide en 9 secciones.

¿Qué visitar en Arizona?

Si vas a este estado no puedes perderte el Parque Nacional del Gran Cañón donde puedes acampar y realizar diversos tipos de actividades de excursionismo, disfrutar de las hermosas vistas desde sus miradores o realizar actividades acuáticas en el río Colorado.

Otro imperdible es el Cañón del Antílope, el cual se divide en dos cañones distintos con un hermoso paisaje, también puedes visitar el Lago Powell o el famoso Horseshoe Bend

En el Parque Nacional del Gran Cañón puedes realizar diversos tipos de actividades de excursionismo. Foto: VisitTheUsa

Casi limitando con Utah, puedes encontrar el Vermilion Cliffs National Monument donde encontrarás colores vivos y formas interesantes en paredes estrechas; y si viste Forrest Gump entonces debes visitar el Monument Valley, ha salido en muchas películas y es catalogado como Parque Tribal de la Nación de los Indios Navajo.

Conoce el Parque Nacional del Bosque Petrificado se encuentra sobre la Ruta 66 y es una belleza natural conocida por albergar la mayor cantidad de madera petrificada; mientras que en Phoenix puedes pasear por el Downtown y admirar el arte callejero o visitar el Museo de los Instrumentos, el Capitolio de Arizona o el Jardín Botánico del Desierto.

¿Qué visitar en Nueva York?

Millones de personas han soñado con conocer Nueva York tras aparecer en innumerable cantidad de películas, por lo que si la visitas entonces debes explorar Central Park, conocido como el pulmón de la ciudad, así como la Estatua de la Libertad a la cual puedes subir pagando una cuota.

Nueva York desborda diversidad y emoción en sus icónicas atracciones. Foto: VisitTheUsa

El Times Square es un lugar que no puedes dejar de visitar, es una zona comercial muy importante y en la cual encontrarás luminosa publicidad así como lugares de entretenimiento.

Disfruta las vistas del Puente de Brooklyn, Empire State Building, The Edge, Top of The Rock y One World Observatory o haz las compras en el Centro Rockefeller o la Quinta Avenida

Asiste a un musical de Broadway y visita los museos en Nueva York como el Museo Metropolitano de Arte (The Met), el Museo de Arte Moderno (MoMA), el Museo Americano de Historia Natural, el Museo Solomon R. Guggenheim y el 9/11 Museum.

