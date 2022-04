Navachiste, la isla de los poetas: el festival en Sinaloa que no puedes perderte esta Semana Santa

Paradisiaco y extraordinario, son dos palabras que describen a la perfección la belleza natural que se conserva en la Isla de los Poetas, donde cada año se celebra el Festival Internacional de las Artes Navachiste que tiene lugar en Semana Santa.

El festival se celebra desde 1992 y en el mismo se reúnen poetas, cineastas, pintores, trovadores, académicos escritores y artistas de diversas disciplinas de la escena nacional e internacional. Los mismos comparten experiencias y vivencias durante la semana que se congregan en las paradisiacas playas de Navachiste, que suelen lucir vacías durante 51 de las semanas del año.

Para poder llegar a la Isla de los poetas, primero se debe de trasladar por carretera al Cerro Cabezón, ubicado en la costa del municipio de Guasave, y ahí rentar una panga para recorrer la bahía y llegar a los puntos de encuentro.

El trayecto dura cerca de 20 minutos, durante el mismo se puede apreciar las playas de San Ignacio, El aparecido y los cerritos blancos. Este último atractivo natural son cinco rocas que sobresalen del nivel del mar, donde viven varias especies de aves marinas.

En el paraíso de los creadores no hay hoteles de lujo, sino casas de campaña y pequeñas enramadas sobre una pequeña playa en la arena que ofrecen una experiencia única a sus huéspedes. Muchos de los visitantes optan por llegar con todo lo necesario para acampar, mientras prefieren rentar estas cosas a los lugareños.

Una vez instalados, los visitantes suelen dejar volar la creatividad e imaginación. Unos actúan, otros escriben, conviven, cantan, bailan y se divierten. Por tales actividades, los lugareños llaman a este lugar la isla de los poetas locos.

Efecto covid…

El Comité Organizador de Festival Internacional de las Artes Navachiste, pospusieron para el 2023 las actividades culturales en la zona debido a la existencia de casos positivos del coronavirus Sars-Cov-2, causante del covid-19, en el municipio.

“Hoy comunicamos al público, a los artistas y a las comunidades, que hemos tomado la decisión de no realizar el festival. Nos lastima culturalmente no hacerlo, pero consideramos que la pandemia y los contagios están activos y no hay estricto control sanitario”, informaron a través de Facebook

“Nosotros observamos los contagios día a día y algunos reportes periodísticos creíbles de que el virus actúa y crecen los contagios. No queremos encontrarnos en el festival donde se transmita el virus y haya pérdidas de vida”, añadieron.

No obstante, el comité organizador informó mediante la misma red social que ya se encuentra preparando las actividades culturales y las festividades para el 2023. También extendieron una invitación a las personas que asistieron en las ediciones pasadas a compartir imágenes, videos, audios y poemas alusivos a la bahía sinaloense.