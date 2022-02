No quieres sol, arena y playa, entonces conoce estas opciones para disfrutar las vacaciones de Semana Santa

Finalmente, pero no menos importantes, está la Ciudad de Oaxaca, en Oaxaca, que, de acuerdo a la página de México Desconocido, especializada en turismo , es un destino mágico que se destaca por su arquitectura, gastronomía, tradición, modernidad, artesanías, fiestas y un gran gusto. Hablamos de un destino turístico que se ha vuelto el favorito de muchos viajeros en México, ya que es ideal para poder admirar construcciones virreinales que se mantienen intactas y albergan entre sus paredes gran parte de su historia.

Habitantes y visitantes de Tlayacapan externan su fe y devoción durante los eventos de la Semana Santa , donde se realizan diferentes procesiones, el viacrucis y fiestas repletas de música, bailes, alegría, emoción y religión. La página de turismo de Tlayacapan señala que no sólo es conocido por sus festejos de los días santos, también se le conoce por spas, restaurantes, trabajos artesanales, gastronomía, trabajos de alfarería e importantes tradiciones.

A pesar de los grandes atractivos que ofrece Taxco, Guerrero, durante la Semana Santa, los años 2020 y 2021, debido a la pandemia por la Covid-19, las actividades de los días santos fueron canceladas por el gran cumulo de personas que estas atraerían, sin embargo, este 2022 podría ser distinto, ya que muchas actividades con grandes números de público presente han comenzado a retomarse, aunque con todas las precauciones. Hasta el momento el Gobierno de Taxco y la Secretaría de Turismo no se han referido al tema.

Entre las actividades que se pueden disfrutar en Taxco, Guerrero, también están conocer sus famosas Pozas Azules de Atzalá, también visitar las Grutas de Cacahuamilpa, pero no sólo eso, una visita y paseo por el Teleférico es una salida imperdible, y conocer más sobre su gastronomía y artesanías se han convertido en una actividad recurrente y de vital importancia para conocer el trabajo artesanal que en lugar se realiza.

Se trata de un Pueblo Mágico con una gran riqueza artesanal y arquitectónica , el lugar que se ha convertido en el favorito de muchos para visitar en cualquier temporada del año. Sus pintorescos rincones no han hecho más que encantar a todos sus visitantes debido a su gran belleza, sin dejar de lado el gran recibimiento que obtienen los turistas por parte de sus habitantes en cada una de sus visitas.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.