Padres donan el corazón de su hijo y reciben sus latidos en regalo

Stephanie Reid y John Reid, donaron el corazón de su hijo “Dakota” de 16 años que murió en un accidente automovilístico.

Tiempo después Robert O’Connor, la persona que recibió el corazón de Dakota, les mandó éste regalo.



No, no estoy llorando, se me metió un osito a los ojos. �� pic.twitter.com/4wlz8bJuod