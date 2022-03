Playas cercanas de la CDMX para visitar esta Semana Santa

¿Anhelas un viaje inolvidable en Semana Santa? Veracruz tiene el destino turístico perfecto para ti . Se trata de Costa Esmeralda, una playa destacada de México que seguramente te dejará maravillado, pues posee una belleza incomparable y es poco conocida. Sol, playa y arena, este destino lo tiene todo para encantarte, así que no debes dejar la oportunidad de visitarlo.

El principal atractivo turístico de Acapulco, ubicado en el estado de Guerrero, es su hermosa playa, en donde predominan colores azules y turquesas, así como aguas cristalinas, blanca arena y un cielo azul despejado ideal para recibir los rayos del sol. Un lugar para recordar, capturar y disfrutar, no sólo de día, también de noche, pues este destino playero también es muy famoso por su vida nocturna, en donde se disfruta de antros, bares, karaokes, fiestas temáticas y mucho más.

Ten listas tus maletas, ya que Acapulco es el destino del que seguramente te enamorarás , esto debido a que es un lugar con todo tipo de aventuras y experiencias para disfrutar. Asimismo, es uno de los lugares para vacacionar más conocidos, no sólo a nivel nacional, también a nivel internacional.

A pesar de que en la CDMX no hay playas , sus alrededores cuentan con atractivos turísticos que no puedes perderte, playas que suelen ser consideradas como las mejores de todo el país, lugares en los que podrás disfrutar de los imponentes rayos del sol, una suave arena, la brisa del mar y un oleaje perfecto que acariciará tu piel.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.