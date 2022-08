Por qué es importante llevar dinero en efectivo cuando se viaja

Años atrás, cuando los cajeros automáticos no estaban a la mano, o las tarjetas bancarias todavía no eran comunes, las personas solían viajar con mucho dinero en efectivo. En la actualidad, la globalización y la tecnología han transformado la forma en la que se utiliza el dinero. Cada vez es más común la banca en línea, pagar con tarjeta o hacer transferencias, por lo cual hay quienes aseguran que el dinero en efectivo dejará de existir.

Ya sea que ocurra en un futuro próximo o no, al viajar es importante llevar con nosotros efectivo, al menos cierta cantidad. No nos referimos a cargar todo nuestro dinero en billetes y monedas, pero sí a tener una cantidad suficiente que nos permita afrontar situaciones no planeadas y que no podemos resolver con la tarjeta.

¿Por qué es importante viajar con dinero en efectivo?

Aunque en muchos sitios de internet se recomienda viajar sólo con tarjetas bancarias y evitar el efectivo, la experiencia nos muestra que siempre es importante contar con efectivo a la mano, en especial si se viaja a lugares recónditos, donde no hay tantos cajeros automáticos.

En realidad, es sentido común. Si reflexionamos, nos daremos cuenta que incluso en ciudades grandes hay comercios que no aceptan el pago con tarjeta. De la misma forma, si nuestro itinerario incluye lugares tranquilos, apartados o pequeños, la posibilidad de que no se acepte el tarjetazo es mayor, por lo cual se recomienda tener dinero en efectivo que pueda salvarnos en situaciones como esas.

No obstante, esto no significa hacer a un lado las tarjetas. De hecho, la clave del viajero experto es mezclar formas de pago. En donde sea posible, pagar con tarjeta y no cargar demasiado efectivo con nosotros, sólo lo suficiente.

Tener nuestro dinero sólo en un formato nos vuelve vulnerables, ya sea de un asalto, o de no poder pagar por el servicio que requerimos. Así pues, la próxima vez que viajes, recuerda tener un fondo de efectivo de emergencia en distintas denominaciones. Es decir, si en tu efectivo de emergencia consideras 500 pesos, lo ideal sería tenerlo repartido en billetes de 200, 100, 50 y monedas.

Por otro lado, si un día ocurre que tienes problemas con tus tarjetas y tu efectivo, ahora se puede acceder a servicios de emergencia, como lo es el envío y recibo de dinero por parte de servicios como Western Union, que cuenta con una presencia prácticamente global.