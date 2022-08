Por qué no es recomendable viajar al extranjero sin seguro de viaje

Uno de los sueños de muchas personas es poder recorrer el mundo, visitar otros países y experimentar nuevas aventuras. Si bien México cuenta con destinos turísticos de ensueño, viajar al extranjero atrae a cada vez más personas. Lo mejor de todo es que ya no es imposible, los paquetes turísticos, así como los vuelos baratos, han permitido que visitar otro país sea más asequible.

Si tienes pensado viajar pronto al extranjero, de seguro ya revisaste aspectos como el pasaporte o la visa, en el caso que se requiriera. Además de ello, y de cuestiones como el transporte, hospedaje y los alimentos, hay otro elemento que no te debe faltar: el seguro de viaje.

Cuando se sale del país es muy recomendable tener un seguro de viaje. A pesar de que hay quienes creen que es una buena idea “ahorrarse” el gasto de un seguro médico, son muchas las razones por las cuales conviene más contratarlo.

Consecuencias de viajar al extranjero sin seguro de viaje

Emergencia médica

Puede ocurrir algún accidente o emergencia médica y si no cuentas con un seguro de viaje, además de que tendrás que pagar por la asistencia hospitalaria, que no es barata, corres el riesgo de caer en las mejores manos. Un seguro médico te garantiza la atención en un buen centro de salud, y además en tu idioma (la mayoría de las veces).

Puede haber problemas en tu itinerario

¿Los aeropuertos se cerraron a causa de una pandemia? Si cuentas con un seguro de viaje, no tendrás que estresarte demasiado, ya que tu aseguradora te explicará cómo actuar y te ayudará a resolver inconvenientes. Adiós al temor de quedar varado en otro país sin saber qué hacer, ya que cuentas con asistencia 24/7.

Perder dinero o gastar más de lo que planeabas

En el caso de accidentes, enfermedades o cualquier otro imprevisto, si no estás asegurado terminarás por gastar más dinero del que te hubiera costado contratar tu póliza de seguro, eso es un hecho.

Pueden negarte la entrada al país que quieres visitar

¿El seguro de viaje es opcional? No, no siempre. Aunque hay países que permiten el ingreso de los turistas sin un seguro médico, en otros es obligatorio contar con cobertura durante todo el tiempo de la estancia, así que si no tienes una póliza que te respalde, pueden negarte la entrada. Ejemplo de ello es Alemania, Finlandia, Noruega, Tailandia, entre otros.

Sabemos que en un primer momento se puede creer que el seguro de viaje es un gasto innecesario, pero la experiencia ha demostrado en varias ocasiones que es mejor ser precavido. Un seguro de viaje no tiene por qué ser costoso, hay mucha oferta y de seguro encontrarás algo que se ajuste a tus necesidades y presupuesto. No te arriesgues, sé un viajero responsable.