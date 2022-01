Por rebrote de Covid-19, Royan Caribbean cancela cruceros turísticos con arribos a Cozumel

Quintana Roo.- Ante el aumento de casos de Covid-19, la empresa Royan Caribbean canceló la operación de cuatro cruceros turísticos, de los cuales dos tenían ruta con arribo a Cozumel, Quintana Roo.

La empresa informó que los cruceros Jewel of the Seas y Symphony of the Seas con salidas este domingo 9 de enero y lunes 10 de enero, respectivamente, han sido suspendidos por la cuarta ola de Covid-19, con lo cual, el sector turístico de Cozumel pierde cuatro llegadas en total, dos de cada uno.

Será hasta el 29 de enero cuando se reactivará la operación de Symphoy od the Seas, mientras que el crucero Jewel of the Seas hasta el 20 de febrero.

Royan Caribbean International dio a conocer esta información a través de un comunicado reiterando que la decisión fue tomada por las circunstancias de la pandemia de Covid-19 alrededor del mundo.

Cabe destacar, que la empresa Royal Caribbean ha advertido en su página web que debido a la pandemia de Covid-19, las fechas de viajes en los cruceros pueden cambiar sin previo aviso.

Leer más: ¿Cuánto cuestan las casetas de Culiacán, Sinaloa a Cananea, Sonora?

El estado de Quintana Roo se encontrará en semáforo de riesgo epidémico color amarillo, de riesgo medio a Covid-19 del 10 al 23 de enero, según informó la Secretaría de Salud federal.