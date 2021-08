Por tormenta "Grace", cancelan tres cruceros su embarcación en Cozumel

México.- Debido a la trayectoria que lleva la tormenta tropical "Grace", la directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, informó que tres cruceros cancelaron su arribo a la Isla de Cozumel.

Allure of the Seas, Adventure of the Seas y Symphony of the Seas cancelaron su arribo debido al fenómeno hidrometeorológico. El primero para llegar sería Symphony of the Seas, este miércoles, mientras que los otros dos hasta este jueves, sin embargo, ante la proximidad de Grace, los planes cambiaron.

Asimismo, externó que hasta el momento sólo se ha dado a conocer la cancelación de los tres cruceros nombrados, los cuales estaban programados para arribar en los próximos días al muelle internacional SSA México, localizado en el sur de la isla.

Agregó Alicia que, al estar la Isla de Cozumel en la trayectoria de Grace, fue la mejor opción la cancelación de los hoteles flotantes, sin embargo, para este jueves 19 de agosto se espera el arribo de los cruceros Carnival Breeze y Carnival Vista.

Por otro lado, las navieras que mueven pasajeros y vehículos, tanto en Cozumel como Isla Mujeres, mantienen sus operaciones hasta el momento, mismas que estarán al servicio mientras las condiciones meteorológicas lo permitan.

Hasta el momento no han surgido más detalles sobre la cancelación de estos tres cruceros en la Isla de Cozumel, en Quintana Roo, mientras la tormenta tropical Grace se debilita, pero se espera se fortalezas en el Golfo del Pacífico.