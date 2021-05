Pueblos Mágicos de Chiapas: cuáles son y qué puedes hacer en ellos

El sur de México está de moda, y Chiapas es uno de esos estados que se ha vuelto un imprescindible ya. El colorido de sus pueblos, junto con la increíble naturaleza que lo caracteriza, así como el aroma a café, son sus cartas de presentación. Si estás planeando hacer una ruta por el sur del país, cuando visites Chiapas no puedes olvidarte de pasar por sus pueblos mágicos, que son cuatro. Aquí te decimos qué puedes encontrar en cada uno.

San Cristóbal de las Casas

El pueblo mágico más bonito del estado, algunos incluso afirman que de México completo. En realidad, es muy hermoso. De hecho, ha sido nombrado capital intercultural de Chiapas, porque se ha convertido en un sitio muy visitado por mexicanos y foráneos. El pueblo mágico guarda una rica tradición histórica en la que se mezcla lo étnico con lo colonial. Conserva gran parte de su centro histórico en excelentes condiciones.

Por esta razón, no te puedes olvidar de pasar por su catedral, portales, palacio municipal y muchas iglesias. La arquitectura es impresionante, pero también date la oportunidad de conocer su artesanía y su café. San Cristóbal de las Casas es uno de los mejores destinos para disfrutar del café en México.

Comitán de Domínguez

Bastante menos conocido que San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, llamado así por el héroe Belisario Domínguez, es un pueblo mágico que inspira. De hecho, fue de gran importancia en el desarrollo artístico de la poeta Rosario Castellanos. El pueblo está lleno de maravillosas iglesias coloniales, es importante que sepas que el sitio es considerado cuna de la Independencia también. Visita, además de sus templos, el parque central y el Centro Cultural Rosario Castellanos, donde siempre encontrarás algo interesante que ver.

Chiapa de Corzo

Muy cerca de la capital, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo es impresionante. De él es muy conocido el kiosco morisco, que no puede faltar en tu foto de recuerdo. Cuenta con una zona arqueológica cerca del pueblo mágico, así como la maravilla natural del Cañón del Sumidero. Tiene también muchos edificios religiosos de imponente arquitectura, así como museos interesantes. Date la oportunidad de escuchar la marimba, que es un símbolo de la cultura chiapaneca. Caminar por este pueblo mágico es una actividad que disfrutarás en serio.

Palenque

Sitio Arqueológico y Pueblo Mágico también. ¿Qué más podemos decir de la zona arqueológica que no se sepa ya? Es quizá una de las más importantes de todas, pero también hay que resaltar que no sólo por su valor histórico, el cual ya es bastante, sino también por la naturaleza que lo rodea, que hace que explorarlo en sí sea una experiencia única. Vegetación, cascadas, fauna… no puedes perderte de conocerlo. Ahora, además de conocer el sitio arqueológico, el pueblo mágico como tal, es muy bonito de explorar también. Empieza en la placa central, la cual es una zona de reunión en donde encontrarás artesanías y música tradicional, descubre sus museos y gastronomía. ¡Un viaje increíble!