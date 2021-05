Pueblos Mágicos de Chihuahua: cuáles son y recomendaciones para visitarlos

México y sus rinconces mágicos no dejen de sorprender a los viajeros. En cada espacio del amplio territorio mexicano encontrarás lugares llenos de bellezas naturales y arquitectónicas. En esta ocasión, te presentaremos a los Pueblos Mágicos de Chihuahua, entidad ubicada al norte del país y que colinda directamente con Estados Unidos.

Siendo un lugar tan grande y lleno de variedad de climas y paisajes no se podía quedar atrás con sus comunides históricas y elementales para entender sus tradiciones. Si te encuentras en búsqueda de lugares nuevos para conocer en las siguientes vacaciones tal vez Creel, Batopilas y Casas Grandes puedan ser tus próximos destinos familiares.

Creel, el inicio del viaje

Seguro que has escuchado sobre el tren conocido como " El Chepe" pues su punto de partida es Creel, un pequeño pueblo en lo alto de la Sierra Madre Occidental, su belleza única lo ha convertido en uno de los sitios más visitados de todo el estado ya que no sólo tiene un sin fin de tradiciones sino que cuenta con una belleza natural inigualable. Se encuenta a sólo 175 kilómetros de Chihuahua. La vida en la comunidad es sencilla y tranquila. ¿Estás buscando calma? En Creel la encontrarás. Aquí las recomendaciones de sitios que no te puedes perder:

En su avenida más conocida y popular encontrarás diversidad de artículos hechos por manos mexicanas. Artesanías, cinturones, rebozos y joyas son algunas de las muchas sorpresas

Barrancas del Cobre, no te puedes perder este hermoso lugar que forma parte de la Sierra Tarahumara.

Visita El Valle de los Monjes, de los Hongos y Las Ranas

Su gastronomía se basa en carne seca, discada o chilacas rellenas, no te vayas sin probar sus platillos

Batopilas, tesoro de la Sierra Madre

¿Un Pueblo Mágico sumergido entre la barranca? Pues Batopilas tiene esas características, recibe su nombre de la barranca que lo aguarda. Si estás en Chihuahua no te vayas sin recorrar las Barrancas del Cobre, los paisajes únicos que verás te dejarán más que encantado. Podrás ver enormes montañas y acantilados de más 1.500 metros de profundidad. Este pequeño pueblo, debido a su riqueza minera, fue uno de los primeros en tener energía eléctrica. ¿Qué hacer?:

Desde que entras al pueblo no dejes pasar las maravillosas postales que ofrece el paisaje de Barrancas del Cobre

Hospédate en alguno de los hoteles restaurados -antiguas casonas- actualmente funcionan como hoteles boutique

Visita sus miradores con vistas increíbles de la sierra, los obligados son la Bufa y Piedra Redonda

Conoce el río Batopilas y la comunidad de Cerro Colorado

Casas Grandes, un poblado de historias

En este Pueblo Mágico lleno de historia no pararás por actividades. En primera instancia, su nombre proviene del Zuñi, que en español es Casas Grandes. El lugar está envuelto en misticismo debido a la historia que los primeros pueblos de Aridoamérica virtieron en la región. Sorpréndete con las bellezas naturales e históricas que Paquimé tiene para sus visitantes. Lo que no te puedes perder: